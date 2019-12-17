Проект закону №2571 щодо функціонування банківської системи, прийняття якого нібито є prior action МВФ, суперечить простій логіці

Таку думку висловив народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський, передає «Цензон.net» .

«Ми не плануємо його розглядати (№2571). Його потрібно кардинально міняти і подавати альтернативний до нього законопроект. Це, в принципі, позиція, обговорена з головою комітету. Тому що цей законопроект, який внесений Кабінетом міністром, він не просто суперечить логіці, а суперечить, в принципі, правовій системі Конституції», - зазначив він.

Дубінський піддав критиці норми законопроекту, які вимагають від судів приймати до уваги не закони, а суб'єктивні судження і розрахунки Національного банку, не спираючись ні на які інші джерела.

«Він вимагає підмінити норми власності, які закладені в Конституції україни, рішеннями Національного банку україни та Фонду гарантування вкладів», - підкреслив він.

Нардеп також уточнив, що якщо автори проекту закону працюють в Національному банку, їх потрібно буде звідти звільнити і взагалі, заборонити працювати в фінансовій системі. Заставлене ними в законопроекті регулювання правовідносин між кредиторами, вкладниками, акціонерами та банками є «повним правовим нігілізмом».

Як повідомлялося раніше, народний депутат від "Слуги народу" Андрій Деркач під час спільної пресконференції з нардепом Олександром Дубинським заявив, що Віктор Пінчук, відомий український олігарх, працював у Комітеті державної безпеки СРСР

Народний обранець показав оригінали підпису Пінчука. Якщо вірити цим документом, то олігарх в 1987 році погодився працювати на КДБ під псевдонімом "Валерій". Деркач також заявив, що Пінчук збирається тікати з України.

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