Проект закона № 2571 о функционировании банковской системы, принятие которого якобы является prior action МВФ, противоречит простой логике

Такое мнение высказал народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, передает «Цензон.net» .

«Мы не планируем его рассматривать (№2571). Его нужно кардинально менять и подавать альтернативный к нему законопроект. Это, в принципе, позиция, обсужденная с главой комитета. Потому что этот законопроект, который внесен Кабинетом министром, он не просто противоречит логике, а противоречит, в принципе, правовой системе и Конституции», - отметил он.

Дубинский подверг критике нормы законопроекта, которые требуют от судов принимать во внимание не законы, а субъективные суждения и расчеты Национального банка, не опираясь ни на какие другие источники.

«Он требует подменить нормы собственности, которые заложены в Конституции, решениями Национального банка и Фонда гарантирования вкладов», - подчеркнул он.

Нардеп также уточнил, что если авторы проекта закона работают в Национальном банке, их нужно будет оттуда уволить и вообще, запретить работать в финансовой системе. Заложенное ними в законопроекте регулирование правоотношений между кредиторами, вкладчиками, акционерами и банками является «полным правовым нигилизмом».

Как сообщалось ранее, народный депутат от "Слуги народу" Андрей Деркач во время совместной пресс-конференции с нардепом Александром Дубинским заявил, что Виктор Пинчук, известный украинский олигарх, работал в Комитете государственной безопасности СССР

Народный избранник показал оригиналы подписи Пинчука. Если верить этому документу, то олигарх в 1987 году согласился работать на КГБ под псевдонимом "Валерий". Деркач также заявил, что Пинчук собирается бежать из Украины.

Напомним, банки начнут проверять пенсионеров и домохозяек: раскрыта возмутительная афера.

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