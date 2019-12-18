Курс валют в Україні на 18 грудня готує справжній переворот, оскільки гривня відіб'є відразу кілька копійок

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.

Так, курс долара був встановлений на рівні 2346,913 гривні за 100 американських «вічнозелених» (-2,12 гривні).

А ось курс євро, навпаки, – підвищиться. Він буде торгуватися за 2619,62 грн за європейську валюту (+1,3872 грн).

Як повідомлялося раніше, на тижні очікується зниження курсу долара до гривні. Такий прогноз у коментарі журналістам озвучив старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

Він зазначив, що зниження відбудеться протягом 16-22 грудня.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,4/23,6 грн", - сказав аналітик.

За його словами, Нацбанк України в черговий раз пояснив причини зміцнення гривні, причому, деякі з добре раніше відомих факторів втратили свою важливість.

Однією з причин надлишкової пропозиції валюти з жовтня по поточний момент є надходження від українського експорту, зокрема завдяки рекордному врожаю зернових і олійних культур, і продаж засобів від валютних залучень державних компаній.

«Приплив коштів іноземних інвесторів в ОВДП тривав, але не мав визначального впливу на валютний ринок, на відміну від попередніх місяців», - зазначив Альпарі.

Згідно з даними аналітика, за минулий тиждень курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,9-1,3%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 23,88 грн до 23,56 грн (-1,3%).

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