Курс валют в Украине на 18 декабря готовит настоящий переворот, поскольку гривна отобьет сразу несколько копеек

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Так, курс доллара был установлен на уровне 2346,913 гривны за 100 американских «вечнозеленых» (-2,12 гривны).

А вот курс евро наоборот – повысится. Он будет торговаться по 2619,62 грн за европейскую валюту (+1,3872 грн).

Как сообщалось ранее, на неделе ожидается снижение курса доллара к гривне. Такой прогноз в комментарии журналистам озвучил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Он отметил, что снижение произойдет в течение 16-22 декабря.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,4/23,6 грн", - сказал аналитик.

По его словам, Нацбанк Украины в очередной раз объяснил причины укрепления гривны, причем, некоторые из хорошо ранее известных факторов утратили свою важность.

Одной из причин избыточного предложения валюты с октября по текущий момент являются поступления от украинского экспорта, в частности благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур, и продажа средств от валютных привлечений государственных компаний.

«Приток средств иностранных инвесторов в ОВГЗ продолжался, но не имел определяющего влияния на валютный рынок в отличие от предыдущих месяцев», - отметил Альпари.

Согласно данным аналитика, за минувшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,9-1,3%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 23,88 грн до 23,56 грн (-1,3%).

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