Державний ПривтаБанк списав гроші з рахунку і "завів в мінус" дебетову карту

Про новий скандал на тематичному порталі Мінфін розповіла незадоволена клієнтка.

За її словами, негативний баланс вона виявила 13 грудня, хоча на карті ще залишалися кошти.

"На дебетовій картці було трохи грошей, але 13-12-2019 я виявила, що карта пішла майже на 400 грн. в мінус. В техпідтримці не змогли нормально пояснити, чому смс від банку та виписка по карті не співпадають з сумами. А також згідно виписки по карті було кілька випадків, що я знімала в банкоматі з дебетової картки без грошей кошти, і карта йшла в мінус, а також я здійснювала платежі з картки, яка вже мала негативний баланс, а це неможливо", - розповідає незадоволена сервісом Приватбанку клієнтка.

Співробітник колл-центру, у свою чергу, порадив їй розбиратися самостійно з проблемами по карті.

"Фахівець з банку, з яким я спілкувалася майже 3 години у п'ятницю, пішов у глухий мороз і сказав мені самій розбиратися з баллансом на карті по виписці, яку надіслав на електронну скриньку. Також в ході діалогу я з'ясувала, що мене застрахували без мого відома — страховку відразу ж анулювали на мою вимогу", - резюмувала клієнтка у своєму негативному відкликання.

"Вибачаємося за консультацію, надану нашим співробітником. Якісне обслуговування клієнтів є одним з наших пріоритетних завдань. Проаналізувавши діалог, ми проведемо роботу з оператором по даному випадку і найближчим часом проведемо додаткове навчання, щоб уникнути повторення подібної ситуації. По Вашому питанню про рух коштів, додатково написали Вам в особистому повідомленні", - відреагував на скаргу представник банку в коментарях під відкликанням.

Нагадаємо, ПриватБанк підловили на обмані клієнтів, гримить скандал.

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк залишив клієнта без грошей за кордоном, гримить скандал: "в цілях безпеки...".

Також Politeka писала, що ПриватБанк оскандалився списанням пенсій з рахунків українців: гроші зникли.