Государственный ПривтаБанк списал деньги со счета и "увел в минус" дебетовую карту

О новом скандале на тематическом портале Минфин рассказала недовольная клиентка.

По ее словам, отрицательный баланс она обнаружила 13 декабря, хотя на карте еще оставались средства.

"На дебетовой карте было немного денег, но 13-12-2019 я обнаружила, что карта ушла почти на 400 грн. в минус. В техподдержке не смогли внятно объяснить, почему смс от банка и выписка по карте не совпадают по суммам. А также согласно выписке по карте были несколько случаев, что я снимала в банкомате с дебетовой карты без денег средства, и карта уходила в минус, а также я совершала платежи с карты, которая уже имела отрицательный балланс, а это невозможно", - рассказывает недовольная сервисом ПриватБанка клиентка.

Сотрудник колл-центра, в свою очередь, посоветовал ей разбираться самостоятельно с проблемами по карте.

"Специалист из банка, с которым я общалась почти 3 часа в пятницу, ушел в глухой мороз и сказал мне самой разбираться с баллансом на карте по выписке, которую прислал на электронный ящик. Также в ходе диалога я выяснила, что меня застраховали без моего ведома — страховку тут же аннулировали по моему требованию", - резюмировала клиентка в своем негативном отзыве.

"Извиняемся за консультацию, предоставленную нашим сотрудником. Качественное обслуживание клиентов является одним из наших приоритетных задач. Проанализировав диалог, мы проведем работу с оператором по данному случаю и в ближайшее время проведем дополнительное обучение, чтобы избежать повторения подобной ситуации. По Вашему вопросу о движении средств, дополнительно написали Вам в личном сообщении", - отреагировал на жалобу представитель банка в комментариях под отзывом.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

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