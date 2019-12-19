ПриватБанк повідомив про важливі зміни

Державний ПриватБанк попередив українців про зміну графіка роботи відділень

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба банку.

Зміна графіка роботи відділень пов'язана з новорічними святами.

У прес-службі підкреслили, що 21 грудня відділення Приватбанку будуть відпрацьовувати за перенесення робочого дня з 30 грудня. Керівництво державного банку підкреслило, що працюють всі відділення, для яких понеділок - робочий день.

24 грудня відділення будуть працювати на годину менше з-за Католицького Різдва 25 грудня зможуть прийняти клієнтів ті відділення, у яких є графік роботи в святкові дні

В суботу 28 грудня також будуть працювати всі відділення через перенесення робочого дня з 31 грудня. Але клієнтів попередили, що відділення пропрацюють на годину менше.

1 січня всі відділення будуть закриті, а 6 січня - на годину менше і за графіком вихідного дня.

З-за православного Різдва 7 січня відділення не будуть працювати, а 11 січня співробітникам доведеться відпрацьовувати за 6 січня.

Раніше ми повідомляли про те, що державний ПриватБанк отримав нового власника. Ця процедура була зроблена для того, щоб перешкодити олігарху Ігорю Коломойському повернути собі банк назад.

Повідомляється, що Міністерство фінансів передало українському уряду 100% акцій Приватбанку.

На сайті держрегулятора йдеться, що станом на 25 вересня 2019 року власником 100% акцій Приватбанку було зазначено: "держава в особі Кабінету міністрів".

Для порівняння, станом на 1 січня 2019 року одноосібним власником було зазначено "держава в особі Міністерства фінансів".

Зміна власника акцій убезпечить від їх передачі екс-власникам банку, в тому числі і олігарху Ігорю Коломойському, в тому випадку, якщо Міністерство фінансів остаточно програє в суді по справі націоналізованого Приватбанку.

Нагадаємо, ПриватБанк підловили на обмані клієнтів, гримить скандал.

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк залишив клієнта без грошей за кордоном, гримить скандал: "в цілях безпеки...".

Також Politeka писала, що ПриватБанк оскандалився списанням пенсій з рахунків українців: гроші зникли.