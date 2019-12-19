Государственный ПриватБанк предупредил украинцев о смене графика работы отделений

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба банка.

Смена графика работы отделений связана с новогодними праздниками.

В пресс-службе подчеркнули, что 21 декабря отделения ПриватБанка будут отрабатывать за перенос рабочего дня с 30 декабря. Руководство государственного банка подчеркнуло, что работают все отделения, для которых понедельник - рабочий день.

24 декабря отделения будут работать на час меньше из-за Католического Рождества, а 25 декабря смогут принять клиентов те отделения, у которых есть график работы в праздничные дни

В субботу 28 декабря также будут работать все отделения из-за переноса рабочего дня с 31 декабря. Но клиентов предупредили, что отделения проработают на час меньше.

1 января все отделения будут закрыты, а 6 января - на час меньше и по графику выходного дня.

Из-за православного Рождества 7 января отделения не будут работать, а 11 января сотрудникам придется отрабатывать за 6 января.

Ранее мы сообщали о том, что государственный ПриватБанк получил нового владельца. Эта процедура была сделана для того, чтобы помешать олигарху Игорю Коломойскому вернуть себе банк обратно.

Сообщается, что Министерство финансов передало украинскому правительству 100% акций ПриватБанка.

На сайте госрегулятора говорится, что по состоянию на 25 сентября 2019 года владельцем 100% акций ПриватБанка было указано "государство в лице Кабинета министров".

Для сравнения, по состоянию на 1 января 2019 года единоличным владельцем было указано "государство в лице Министерства финансов".

Смена владельца акций обезопасит от их передачи экс-владельцам банка, в том числе и олигарху Игорю Коломойскому, в том случае, если Министерство финансов окончательно проиграет в суде по делу национализированного ПриватБанка.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.