Государственный ПриватБанк предупредил украинцев о смене графика работы отделений
Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба банка.
Смена графика работы отделений связана с новогодними праздниками.
В пресс-службе подчеркнули, что 21 декабря отделения ПриватБанка будут отрабатывать за перенос рабочего дня с 30 декабря. Руководство государственного банка подчеркнуло, что работают все отделения, для которых понедельник - рабочий день.
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24 декабря отделения будут работать на час меньше из-за Католического Рождества, а 25 декабря смогут принять клиентов те отделения, у которых есть график работы в праздничные дни
В субботу 28 декабря также будут работать все отделения из-за переноса рабочего дня с 31 декабря. Но клиентов предупредили, что отделения проработают на час меньше.
1 января все отделения будут закрыты, а 6 января - на час меньше и по графику выходного дня.
Из-за православного Рождества 7 января отделения не будут работать, а 11 января сотрудникам придется отрабатывать за 6 января.
Ранее мы сообщали о том, что государственный ПриватБанк получил нового владельца. Эта процедура была сделана для того, чтобы помешать олигарху Игорю Коломойскому вернуть себе банк обратно.
Сообщается, что Министерство финансов передало украинскому правительству 100% акций ПриватБанка.
На сайте госрегулятора говорится, что по состоянию на 25 сентября 2019 года владельцем 100% акций ПриватБанка было указано "государство в лице Кабинета министров".
Для сравнения, по состоянию на 1 января 2019 года единоличным владельцем было указано "государство в лице Министерства финансов".
Смена владельца акций обезопасит от их передачи экс-владельцам банка, в том числе и олигарху Игорю Коломойскому, в том случае, если Министерство финансов окончательно проиграет в суде по делу национализированного ПриватБанка.
Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.
Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".
Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.