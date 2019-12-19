ПриватБанк продовжує масово арештовувати рахунки простих українців

Про новий інцидент розповіла клієнтка, яка залишила негативний відгук на тематичному порталі Мінфін.

За її словами, про арешт рахунків вона дізналася випадково, коли намагалася розплатитися карткою за продукти в супермаркеті.

"В один з днів листопада розплачуючись в супермаркеті карткою отримую відмову, заходжу в мобільний додаток, гроші на рахунку є, дивно правда? Через день мені приходить смс в додаток що мої рахунки арештовані. Починаю з'ясовувати чому. Мене не сповістили, я в повному невіданні, залишаюся без заробітної оплати, відповідно абсолютно блокується моє соціальне життя. Виявляється банк отримав якийсь виконавчий лист від приватного виконавця, якого немає навіть у реєстрі приватних виконавців і мовчки перекрив мої рахунки", - зізналася незадоволена клієнтка.

Вона задається питанням, чому банк не дотримується її прав як клієнта і хто відшкодує моральні збитки після блокування рахунків, через що вона залишилася без грошей.

"Я не заміжня, живу одна, відповідно дохід моєї сім'ї тільки моя зарплата. Де логіка, де мої права? З зарплати в будь-яких ситуаціях більше 20% стягувати не можна, навіть якщо я мільйони повинна. Єдиний варіант аліменти, але у мене немає дітей. Мені цікавий ще такий момент хто компенсує мої моральні збитки, я цілком адекватна людина і логічно що я відчуваю себе не комфортно не оплачуючи умови кредиту і не отримуючи З/П", - гнівно резюмувала незадоволена клієнтка.

"Для того, щоб у Вас не складалося хибне враження про банк та ситуацію, дозвольте зауважити, що даного роду процедура проводиться при отриманні банком постанови від Державної виконавчої служби. Для зняття арешту Вам достатньо звернутися в Державну виконавчу службу. Зняття арешту доступно тільки після того, як в банк надійде відповідний лист від Державної виконавчої служби", - відповів на негативний відгук представник банку.

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