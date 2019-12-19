ПриватБанк продолжает массово арестовывать счета простых украинцев

О новом инциденте рассказала клиентка, которая оставила негативный отзыв на тематическом портале Минфин.

По ее словам, об аресте счетов она узнала случайно, когда пыталась расплатиться картой за продукты в супермаркете.

"В один из дней ноября расплачиваясь в супермаркете карточкой получаю отказ, захожу в мобильное приложение, деньги на счету есть, удивительно правда? Через день мне приходит смс в приложение что мои счета арестованы. Начинаю выяснять почему. Меня не известили, я в полном неведении, остаюсь без зароботной оплаты соответсвенно абсолютно блокируется моя социальная жизнь. Оказывается банк получил какой то исполнительный лист от частного исполнителя, которого нет даже в реестре частных исполнителей и молча перекрыл мои счета", - призналась недовольная клиентка.

Она задается вопросом, почему банк не соблюдает ее права как клиента и кто его возместит моральный ущерб после блокировки счетов, из-за чего она осталась без денег.

"Я не замужем, живу одна, соответственно доход моей семьи только моя зарплата. Где логика, где мои права? С зарплаты в любых ситуациях больше 20% взыскивать нельзя, даже если я миллионы должна. Единственный вариант алименты, но у меня нет детей. Мне интересен еще такой момент кто компенсирует мои моральные убытки, я вполне адекватный человек и логично что я чувствую себя не комфортно не оплачивая условия кредита и не получая З/П", - гневно резюмировала недовольная клиентка.

"Для того, чтобы у Вас не складывалось ложное впечатление о банке и ситуацию, позвольте заметить, что данного рода процедура проводится при получении банком постановления от Государственной исполнительной службы. Для снятия ареста Вам достаточно обратиться в Государственную исполнительную службу. Снятие ареста доступно только после того, как в банк поступит соответствующее письмо от Государственной исполнительной служби", - ответил на негативный отзыв представитель банка.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.