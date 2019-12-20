Курс валют в п'ятницю, 20 грудня, оновив мінімальні показники за рік

Національний банк України представив офіційний курс валют на п'ятницю. Порівняно з 19 грудня, долар впав на 4 копійки і досяг позначки в 23,37 грн.

Як повідомляє регулятор:

Офіційний курс гривні до долара на 20 грудня складе 2337,4052 гривень за 100 доларів.

Це найнижчий показник для американської валюти за 2019 рік.

При цьому попередній мінімум був оновлений 19 грудня - 2341,3086 гривень за 100 доларів. Ще більш дешевий долар спостерігався тільки у січні 2016 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що останні тижні гривня стабільно зростала, чим дуже порадувала всіх, хто зацікавлений у купівлі валюти. Але незважаючи на це ціни на багато які товари продовжують рости. Багато хто до цих пір не може зрозуміти, чим викликана переможна хода гривні, особливо на тлі найрізноманітніших прогнозів, які було важко назвати позитивними.

Український політолог Микола Давидюк на своєму Youtube-каналі вирішив зробити свій прогноз про те, що ж буде далі з гривнею і, чому зараз такий курс валют.

Політолог назвав основні причини, чому гривня стабільно зміцнилася на ринку валют.

"Держава розміщувала багато коштовних паперів в Україні та Європі, тому і отримала велику кількість валюти. Завдяки цьому Україна змогла стабілізувати курс гривні. Друга причина - Україна повертає велику кількість боргів. Вигідно повертати борги маючи низький курс валют, з бюджету забирають менше гривневої валюти та обмінюють її на іноземну. Тому це дуже хитрий хід для держбюджету", - пояснив Микола Давидюк.

Він також зазначає, що в майбутньому цей стабільний курс може впасти і тоді українцям буде важко. Давидюк також порадив, що краще зробити прямо зараз, поки не стало пізно.

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