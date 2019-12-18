Таких цифр украинцы не видели уже давно

Доллар начали скупать по рекордно низкой цене в 19,3 грн

Поразительные цифры можно было увидеть на табло обменника в аэропорту «Борисполь». Там валюту у приезжих скупали по рекордно низкой цене в 19,3 грн за 1 доллар. При этом евро предлагают купить за 21,1 грн.

Соответствующее фото опубликовал телеграм-канал PavlovskyNews со ссылкой на пользователя Facebook Александра Гончарова, который поделился фотодоказательством на своей странице.

Ранее мы писали о том, что курс доллара в 2020 году может столкнуться с целым рядом проблем.

Как утверждают аналитики, курс доллара по отношению к гривне будет укрепляться в следующем году благодаря трудовым мигрантам и инвесторам, которые продолжают скупать облигации.

Но есть и такие прогнозы, согласно которым доллар поднимется до отметки в 50 гривен. Как рассказывает эксперт Александр Хмелевский, на курс может повлиять дефицит торгового баланса, размер которого составляет почти 11 млрд долларов.

По словам аналитика, на фоне дефицита из Украины начнут уходить зарубежные инвесторы, из-за чего гривна взлетит вверх.

"Есть большая вероятность, что курс на конец 2020 года будет более 30 гривен за доллар. А при негативном сценарии более 50 гривен за доллар", — заявил экономист.

На курс доллара, по мнению специалиста Тараса Козака, может повлиять тот факт, что РФ откажется продливать договор на транзит газа через Украину.

В этом случае бюджет Украины не получит около $2,5 млрд, что существенно отразится на национальной валюте.

"Эти доллары попадали на межбанковский валютный рынок и создавали предложение. В среднем десять миллионов долларов каждый рабочий день пропадет с предложения. Это может быть критично", - заметил Козак.

Аналитик Михаил Федоров, в свою очередь, заявли, что на фоне благоприятной экономической ситуации курс доллара в Украине может упасть до отметки в 21 грн/$.

Напомним, доллар снова обвалился, гривна бьет все рекорды: появился официальный курс валют от НБУ.

Как сообщала Politeka, доллар внезапно остановился, курс валют снова удивит украинцев.

Также Politeka писала, что курс доллара бьет все рекорды: стало известно, когда подешевеют продукты.