Курс валют в Украине 19 декабря не будет изменять традиции, поскольку гривна продолжит потихоньку "съедать" конкурентов

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

В частности, курс доллара США по отношению к гривне обвалится сразу на 5 копеек. Торговаться он будет в обменниках по 23,41 за банкноту. Уточним, что рекорд 2016-го все еще не побил (23,26 за банкноту), но гривна твердо намерена это сделать.

Ситуация с курсом евро будет выглядеть еще круче. Гривна сумеет отвоевать в этом направлении немыслимые 17 копеек и обвалит конкурента до показателя 26,02 за купюру.

Как сообщалось ранее, курс доллара в 2020 году может столкнуться с целым рядом проблем. Как утверждают аналитики, курс доллара по отношению к гривне будет укрепляться в следующем году благодаря трудовым мигрантам и инвесторам, которые продолжают скупать облигации.

Но есть и такие прогнозы, согласно которым доллар поднимется до отметки в 50 гривен. Как рассказывает эксперт Александр Хмелевский, на курс может повлиять дефицит торгового баланса, размер которого составляет почти 11 млрд долларов.

По словам аналитика, на фоне дефицита из Украины начнут уходить зарубежные инвесторы, из-за чего гривна взлетит вверх.

"Есть большая вероятность, что курс на конец 2020 года будет более 30 гривен за доллар. А при негативном сценарии более 50 гривен за доллар", — заявил экономист.

На курс доллара, по мнению специалиста Тараса Козака, может повлиять тот факт, что РФ откажется продливать договор на транзит газа через Украину.

В этом случае бюджет Украины не получит около $2,5 млрд, что существенно отразится на национальной валюте.

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