ПриватБанк звинуватили в крадіжці особистих коштів

Відповідний негативний відгук залишив пенсіонер на тематичному порталі Мінфін.

За його словами, державний ПриватБанк раптово обмежив клієнту доступ до рахунків, мотивуючи це "указом президента України".

"Сьогодні Приватбанк обмежив доступ до рахунків нашої юрособи і мене як фізичної особи, мотивуючи це указом Президента України 133/2017 від 15.05.2017 р. Це санкційні списки, перевірили ні мене, ні нашої юридичної особи, яке створене в 2019 році, там немає, я простий пенсіонер, підприємство не знаходиться ні в зоні АТО, ні в Росії, ні в Криму. Менеджери мукають, нічого зрозумілого пояснити не можуть, і відповідно нічого не роблять", - розповів незадоволений клієнт нюанси ситуації.

Пенсіонер також стверджує, що перед блокуванням доступу ПриватБанк його ніяк не попередив.

"Ніякого попередження і нікуди Приватбанк не присилав. Просто поцупили гроші і все, при цьому створюючи проблеми з контрагентами, та не несучи за це ніякої відповідальності. І постійно у них проблеми такого плану, скільки можна?!", - резюмував клієнт.

"Дозвольте зазначити, що в своїй діяльності Банк керується виключно вимогами чинного законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини у сфері банківської діяльності. Згідно із законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення". Банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний: забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку і в процесі їх проведення. На жаль, Ваше обслуговування в банку обмежене. Додатково Вам буде направлена офіційна відповідь банком щодо цього питання", - відповів на претензії представник банку в коментарях.

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