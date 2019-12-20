ПриватБанк обвинили в воровстве личных средств

Соответствующий негативный отзыв оставил пенсионер на тематическом портале Минфин.

По его словам, государственный ПриватБанк внезапно ограничил клиенту доступ к счетам, мотивируя это "указом президента Украины".

"Сегодня Приватбанк ограничил доступ к счетам нашего юрлица и меня как физического лица, мотивируя это указом Президента Украины 133/2017 от 15.05.2017 г. Это санкционные списки, проверили ни меня, ни нашего юрлица, которое создано в 2019 году, там нет, я простой пенсионер, предприятие не находится ни в зоне АТО, ни в России, ни в Крыму. Менеджеры мычат, ничего вразумительного объяснить не могут, и соответственно ничего не делают", - рассказал недовольный клиент нюансы ситуации.

Пенсионер также утверждает, что перед блокировкой доступа ПриватБанк его никак не предупредил.

"Предупреждения никакого и никуда Приватбанк не присылал. Просто своровали деньги и все, при этом создавая проблемы с контрагентами, и не неся за это никакой ответственности. И постоянно у них проблемы такого плана, сколько можно?!", - резюмировал клиент.

"Позвольте отметить, что в своей деятельности Банк руководствуется исключительно требованиями действующего законодательства Украины и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, регулирующих отношения в сфере банковской деятельности. Согласно закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан: обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, до начала и в процессе их проведения. К сожалению, Ваше обслуживание в банке ограничено. Дополнительно Вам будет направлена ​​официальный ответ банком по данному вопросу", - ответил на претензии представитель банка в комментариях.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.