Державний ПриватБанк продовжує масово списувати з рахунків українців "зайві" гроші

Про новий інцидент на порталі Мінфін розповів незадоволений клієнт.

За його словами, він купував квитки через сервіс і WizzAir транзакція була проведена миттєво.

Але через якийсь час ПриватБанк вирішив списати з чого рахунку ще одну таку суму.

"Були куплені квитки на сайті wizzair 2.12 і була повністю моментально списана сума покупки. В цю суботу 21.12 приват банк надіслав смс про ще одне повторне списання вже і зняв гроші ще раз. Зробив скріни руху коштів, звернувся в підтримку, на наступний день замість того, щоб розібратися, вони підкоригували як їм зручно і баланс і рух коштів. Це шахрайство зі сторони банку, повний ігнор", - розповідає незадоволений клієнт.

Він зазначив, що обман можна було б приховати, якби він вчасно не проаналізував рух коштів на своєму рахунку.

"Їх обман міг взагалі і не спливти т. к. повинен був бути в поїздці і не побачив би обману, адже виписку вони підмінили. Небезпечний банк, крадуть, на жаль ніякої допомоги ні з їх боку, тільки ігнорування. Внизу співробітники банку відпишуть, так зв'яжуться, розберуться але це для відводу очей, на жаль", - резюмував клієнт у своєму негативному відкликання.

"У виписці у графі «Залишок після операції» відображено загальний баланс картки. Загальний баланс, на відміну від доступного балансу, не відображає заблокованих на карті сум. Також зверніть увагу, що операції у виписці відображені в порядку їх авторизації, а не списання. Сума з резерву була розблокована (повернена доступний баланс картки), а одержувач після підтвердив оплату і списав суму. Інформація по угоді відображена у виписці. Сума була списана один раз. Ви також можете порахувати останні витрати по карті і порівняти з інформацією в Приват24", - відхрестився представник банку від будь-яких звинувачень.

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