Государственный ПриватБанк продолжает массово списывать со счетов украинцев "лишние" деньги

О новом инциденте на портале Минфин рассказал недовольный клиент.

По его словам, он приобретал авиабилеты через сервис WizzAir и транзакция была проведена мгновенно.

Но через какое-то время ПриватБанк решил списать с чего счета еще одну такую сумму.

"Были куплены билеты на сайте wizzair 2.12 и была полностью моментально списана сумма покупки. В эту субботу 21.12 приват банк прислал смс об еще одном повторном списании уже и снял деньги еще раз. Сделал скрины движения средств, обратился в поддержку, на следующий день вместо того, чтобы разобраться, они подкорректировали как им удобно и баланс и движение средств. Это мошенничество со стороны банка, полный игнор", - рассказывает недовольный клиент.

Он отметил, что обман можно было бы скрыть, если бы он вовремя не проанализировал движение средств на своем счету.

"Их обман мог вообще и не всплыть т.к. должен был быть в поездке и не увидел бы обмана, ведь выписку они подменили. Небезопасный банк, воруют, увы никакой помощи нет с их стороны, только игнорирование. Внизу сотрудники банка отпишут, да свяжутся, разберутся но это для отвода глаз, увы", - резюмировал клиент в своем негативном отзыве.

"В выписке в графе «Остаток после операции» отражен общий баланс карты. Общий баланс, в отличие от доступного баланса, не отражает заблокированных на карте сумм. Также обратите внимание, что операции в выписке отражены в порядке их авторизации, а не списания. Сумма из резерва была разблокирована (возвращена в доступный баланс карты), но получатель после подтвердил оплату и списал сумму. Информация по сделке отражена в выписке. Сумма была списана один раз. Вы также можете посчитать последние расходы по карте и сравнить с информацией в Приват24", - открестился представитель банка от каких-либо обвинений.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.