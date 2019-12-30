Державний ПриватБанк продовжує "дивувати" своїх клієнтів сервісом

Про новий інцидент на порталі Мінфін розповів незадоволений клієнт, залишивши там негативний відгук під назвою "Черговий обман ПриватБанку".

За його словами, ПриватБанк провернув з ним нахабну схему, пов'язану з послугою "Оплата частинами".

"Місяць тому я вирішив купити новий телевізор вартістю 19799грн. на умовах «Оплата частинами». Перший платіж було знято з «Універсальної» картки в сумі 1979,90грн. (в отриманій від банку виписці по карт.рахунку прописано-«Перший платіж за покупку на суму 19799грн. в Оплата частями..., від 11/29/2019 за сервісом „Оплата частинами“»). Все ніби красиво, але при оформленні мене особисто насторожило те, що ця послуга зі сторони банку оформляється тільки при наявності «Універсальної» тобто іншими словами кредитної картки в той час коли у мене є «картка для виплат» цього ж банку і на ній також постійно є необхідна для погашення заборгованості сума… 29.12.2019р. з моєї «Універсальної картки було списано 2061,16грн. (в отриманій від банку виписці по карт.рахунку прописано- „Списання щомісячного платежу за договором...). Різниця між першим платежем та другим склала 81,26грн. або 4,11%", - звернув увагу незадоволений клієнт.

Він одразу звернувся на гарячу лінії, але представники ПриватБанку заявили, що ніякої помилки нема, і банк додатково забрав у нього комісію за транзакцію.

"На моїй картці для виплат в цей час також були кошти для погашення даної заборгованості. Тобто зі сторони банку в наявності дії, які я розцінюю як шахрайські дії з метою приховати умови кредитування та введення в оману клієнтів банку. Маючи інформацію, щодо таких умов покупки товару я б звернувся до представників інших банків, де більш вигідні та прозорі умови. Крім того, я маю підстави для звернення до Управління захисту прав споживачів", - резюмував клієнт у своєму відгуку.

"Дозвольте пояснити, що згідно з умовами сервісу, перший платіж за послугою «Оплата частинами» стягується без комісії. Наступні платежі списуються без комісії у разі наявності необхідної суми власних коштів для здійснення платежу. У разі ж списання платежу в рахунок кредитних коштів, згідно тарифів картки «Універсальна», комісія складає 4%", - відреагував представник ПриватБанку у коментарях.

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