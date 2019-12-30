Государственный ПриватБанк продолжает "удивлять" своих клиентов сервисом

О новом инциденте на портале Минфин рассказал недовольный клиент, оставив там негативный отзыв под названием "Очередной обман Приватбанка".

По его словам, ПриватБанк провернул с ним наглую схему, связанную с услугой "Оплата частями".

"Месяц назад я решил купить новый телевизор стоимостью 19799грн. на условиях «Оплата частями». Первый платеж был снят с «Универсальной» карточки в сумме 1979,90 грн. (в полученном от банка выписке по карт.счета прописано-«Первый платеж за покупку на сумму 19799грн. в Оплата частями..., от 11/29/2019 за сервисом „Оплата частями“»). Все вроде красиво, но при оформлении меня лично насторожило то, что эта услуга со стороны банка оформляется только при наличии «Универсальной» то есть другими словами кредитной карты в то время когда у меня есть «карточка для выплат» этого же банка и на ней также постоянно есть необходимая для погашения задолженности сумма… 29.12.2019 г. с моей «Универсальной карты было списано 2061,16 грн. (в полученном от банка выписке по карт.счета прописано- „Списание ежемесячного платежа по договору...). Разница между первым платежом и вторым составила 81,26 грн. или 4,11%", - обратил внимание недовольный клиент.

Он сразу обратился на горячую линию, но представители Приватбанка заявили, что никакой ошибки нет, и банк дополнительно забрал у него комиссию за транзакцию.

"На моей карте для выплат в это время также были средства для погашения данной задолженности. То есть со стороны банка налицо действия, которые я расцениваю как мошеннические действия с целью скрыть условия кредитования и введения в заблуждение клиентов банка. Имея информацию, о таких условиях покупки товара я бы обратился к представителям других банков, где более выгодные и прозрачные условия. Кроме того, я имею основания для обращения в Управление по защите прав потребителей", - резюмировал клиент в своем отзыве.

"Позвольте пояснить, что согласно условиям сервиса, первый платеж по услуге «Оплата частями» взимается без комиссии. Последующие платежи списываются без комиссии в случае наличия необходимой суммы собственных средств для осуществления платежа. В случае же списания платежа в счет кредитных средств, согласно тарифов карты «Универсальная», комиссия составляет 4%", - отреагировал представитель Приватбанка в комментариях.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.