"Газпром" вперше в історії змусили підписати контракт за європейськими правилами

Про це у своєму Facebook повідомив президент Володимир Зеленський, передає Politeka.net.

Відомо, що Україна і РФ підписали договір про транзит газу через нашу країну на п'ять років.

"Україна підписала контракт на транзит газу на п'ять років, протягом яких ми одержимо як мінімум понад $7 млрд. Сторони можуть продовжити контракт ще на десять років", - підкреслив Володимир Зеленський.

За словами глави держави, в рамках транзиту блакитного палива українська ГТС буде завантажена, "а це - енергетична безпека та добробут українців"

Згідно з договором, в 2020 році мінімальний обсяг прокачування складе 65 млрд кубометрів, а в 2021-2024 — по 40 млрд.

Як розповів виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, Росія підписала договір за європейським принципом "качай або плати".

"Той факт, що ми підписали контракт на транзит за принципом "качай або плати" на п'ять років - є непересічною подією в таких умовах. До цього часу тільки закупівлі газу у "Газпрому" покривалися за схожим, але невигідного для України і вигідним для Росії, принципу "бери або плати", - пояснив він у своєму Facebook.

Підсумовуючи, Юрій Вітренко також додав, що гарантовані обсяги транзиту російського блакитного палива за цим принципом значно перевищують обсяги, які називали міжнародні партнери як варіант, який вони спробують забезпечити для України, і що офіційний Київ міг погодитися під час переговорів.

Раніше ми повідомляли про те, що Україна і Російська Федерація підписали мирову газову угоду. За словами заступника голови юстиції Івана Ліщини, сторони поставили підписи під мировою угодою у інвестиційному арбітражі.

Ліщина додав, що "підписання угоди відкриває шлях для укладання довгострокових договорів на транспортування газу між "Нафтогазом" і "Газпромом", до яких прагнула Україна".

Нагадаємо, в Україні придумали, як змусити Москву відмовитися від будівництва «Північного потоку-2».

Як повідомляла Politeka, стало відомо, чим обернеться для України і ЄС нова авантюра Путіна.

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