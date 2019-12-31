"Газпром" впервые в истории вынудили подписать контракт по европейским правилам

Об этом в своем Facebook сообщил президент Владимир Зеленский, передает Politeka.net.

Известно, что Украина и РФ подписали договор о транзите газа через нашу страну на пять лет.

"Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим как минимум более $7 млрд. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет", - подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам главы государства, в рамках транзита голубого топлива украинская ГТС будет загружена, "а это - энергетическая безопасность и благосостояние украинцев!"

Согласно договору, в 2020 году минимальный объем прокачки составит 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 — по 40 млрд.

Как рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, Россия подписала договор по европейскому принципу "качай или плати".

"Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет - является неординарным событием в таких условиях. До этого времени только закупки газа у "Газпрома" покрывались по похожему, но невыгодному для Украины и выгодному для России, принципу "бери или плати", - объяснил он в своем Facebook.

Подытоживая, Юрий Витренко также добавил, что гарантированные объемы транзита российского голубого топлива по этому принципу значительно превышают объемы, которые называли международные партнеры как вариант, который они попытаются обеспечить для Украины, и на который официальный Киев мог согласиться во время переговоров.

Ранее мы сообщали о том, что Украина и Российская Федерация подписали мировое газовое соглашение. По словам замглавы юстиции Ивана Лещины, стороны поставили подписи под мировым договором в инвестиционном арбитраже.

Лещина добавил, что "подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом", к которым стремилась Украина".

Напомним, в Украине придумали, как заставить Москву отказаться от строительства «Северного потока-2».

Как сообщала Politeka, стало известно, чем обернется для Украины и ЕС новая авантюра Путина.

Также Politeka писала, что в Европе решат судьбу транзита российского газа через Украину.