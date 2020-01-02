Державний ПриватБанк тривалий час не повертає клієнтам їх законні гроші

Про це на тематичному порталі Мінфін розповів незадоволений клієнт.

За його словами, ще на початку грудня ПриватБанк заблокував рахунки його компанії, але гроші досі не були повернуті.

"11.12.19 наш директор прийшла у відділення за адресою р. Київ, вул. Маршала Тимошенко, 13-А і написала заяву на переведення залишків на наш рахунок в іншому банку. Проходить тиждень — нічого. 18.12.19 я їду у відділення, щоб взяти копію нашого заяви з відміткою банку про його реєстрацію. Копію дають, дають номер, проходить ще тиждень нічого. 23.12.19 я списуюся в онлайн чаті з Приватом і мені відповідають, що заявка зареєстрована чомусь 18.12! З'ясовую причину — виявилося, що заявку нач. відділення забула віддати в роботу.

Я заявляю скаргу на ці дії (скоріше бездіяльності). Увечері мені телефонує ПриватБанк, вибачається за сформовану ситуацію, кажуть, що провели внутр.розслідування і обіцяють прискорити переклад грошей, з надією, що ми їх отримаємо до кінця тижня (тобто, до 29.12), хоча за їх якимось внутр. положенням на це у них 30 раб.днів! Проходить 29.12, Новий рік, сьогодні 02.01.2020 і я списуюся в онлайн чаті знову з Приватом, щоб дізнатися ситуацію. І що Ви думаєте мені відповідають?!!! Ось цитата: «У зв'язку з тім, що співробітником банку було прикріплено заяву неправильно, Вам необхідно знову звернутись до відділення банку», - обурюється незадоволений клієнт.

Він також здивований, чому через помилки співробітників Приватбанку йому доводиться постійно звертатися у відділення і витрачати на це особисте час.

"Уточнюю, дійсно — треба знову прийти, написати нову заяву і знову чекати 30 раб. днів!!! Як це називається? При чому тут наша компанія, якщо співробітник Привату помилився?", - задався він питанням.

"Приносимо вибачення за завдані незручності. Ваше питання вже розглядають фахівці. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. Про результати Вас повідомлять", - відповів представник банку в коментарях.

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