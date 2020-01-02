Государственный ПриватБанк длительное время не возвращает клиентам их законные деньги

Об этом на тематическом портале Минфин рассказал недовольный клиент.

По его словам, еще в начале декабря ПриватБанк заблокировал счета его компании, но деньги до сих пор не были возвращены.

"11.12.19 наш директор пришла в отделение по адресу г.Киев, ул.Маршала Тимошенко, 13-А и написала заявление на перевод остатков на наш счет в другом банке. Проходит неделя — ничего. 18.12.19 я еду в отделение, чтобы взять копию нашего заявления с отметкой банка о его регистрации. Копию дают, дают номер, проходит еще неделя — ничего. 23.12.19 я списываюсь в он-лайн чате с Приватом и мне отвечают, что заявка зарегистрирована почему-то 18.12! Выясняю причину — оказалось, что заявку нач.отделения забыла отдать в работу.

Я заявляю жалобу на эти действия (скорее бездействия). Вечером мне отзванивается ПриватБанк, извиняется за сложившуюся ситуацию, говорят, что провели внутр.расследование и обещают ускорить перевод денег, с надеждой, что мы их получим до конца недели (т.е., до 29.12), хотя по их каким-то внутр. положениям на это у них 30 раб.дней! Проходит 29.12, Новый год, сегодня 02.01.2020 и я списываюсь в он-лайн чате снова с Приватом, чтобы узнать ситуацию. И что Вы думаете мне отвечают?!!! Вот цитата:

«У зв'язку з тим, що співробітником банку було прикріплено заяву неправильно, Вам необхідно знову звернутись до відділення банку», - возмущается недовольный клиент.

Он также в недоумении, почему из-за ошибок сотрудников ПриватБанка ему приходится постоянно обращаться в отделение и тратить на это личное время.

"Уточняю, действительно — нужно снова прийти, написать новую заяву и снова ждать 30 раб. дней!!! Как это называется? При чём здесь наша компания, если сотрудник Привата ошибся?", - задался он вопросом.

"Приносим извинения за причиненные неудобства. Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах Вас сразу сообщат", - ответил представитель банка в комментариях.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.