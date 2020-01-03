Система буде працювати за однієї умови

ПриватБанк кардинально змінив роботу банкоматів

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Приватбанку.

Повідомляється, що зміни набули чинності з 1 січня 2020 року.

Відтепер, всі готівкові гроші, які клієнти не забрали при використанні банкоматів, будуть повернуті на особисті рахунки.

Для порівняння, раніше для повернення цих коштів необхідно було писати заяву і чекати інкасації, яка б зафіксувала "зайві" гроші в банкоматі.

Але ця система, як розповідають у Приватбанку, буде працювати за умови, якщо готівкові ніхто не забрав протягом сорока секунд після видачі.

У прес-службі державного банку підкреслили, що при поверненні коштів ніяку додаткову комісію списувати не будуть, і сума буде повернена на рахунок у повному обсязі.

Тестуючи новий алгоритм роботи банкоматів, ПриватБанк прийшов до висновку, що кількість випадків, коли клієнти забувають гроші, зменшилася на третину, і ці показники будуть і далі знижуватися.

Раніше ми повідомляли про те, що ПриватБанк спіймали на зухвалій схемі з грошима. За словами незадоволеного клієнта, державний банк провернув з ним нахабну схему, пов'язану з послугою "Оплата частинами".

Клієнт зазначив, що він придбав телевізор і вніс перший платіж в розмірі 1979 гривень. Вже через місяць банк списує з його карти суму в розмірі 2061 гривень, а різниця між платежами становить 81,26 грн. або 4,11%.

Він одразу звернувся на гарячу лінію, але представники Приватбанку заявили, що ніякої помилки немає, і банк додатково забрав у нього комісію за транзакцію.

"На моїй карті для виплат в цей час також були кошти для погашення даної заборгованості. Тобто з боку банку очевидні дії, які я розцінюю як шахрайські дії з метою приховати умови кредитування та введення в оману клієнтів банку. Маючи інформацію про таких умовах купівлі товару я б звернувся до представників інших банків, де більш вигідні та прозорі умови. Крім того, я маю підстави для звернення в Управління по захисту прав споживачів", - емоційно резюмував незадоволений клієнт.

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