ПриватБанк кардинально изменил работу банкоматов

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба ПриватБанка.

Сообщается, что изменения вступили в силу с 1 января 2020 года.

Отныне, все наличные деньги, которые клиенты не забрали при использовании банкоматов, будут возвращены на личные счета.

Для сравнения, ранее для возврата этих средств необходимо было писать заявление и ожидать инкассации, которая бы зафиксировала "лишние" деньги в банкомате.

Но эта система, как рассказывают в ПриватБанке, будет работать при условии, если наличные никто не забрал в течение сорока секунд после выдачи.

В пресс-службе государственного банка подчеркнули, что при возврате средств никакую дополнительную комиссию списывать не будут, и сумма будет возвращена на счет в полном объеме.

Тестируя новый алгоритм работы банкоматов, ПриватБанк пришел к выводу, что количество случаев, когда клиенты забывают деньги, уменьшилась на треть, и эти показатели будут и дальше понижаться.

Ранее мы сообщали о том, что ПриватБанк поймали на дерзкой схеме с деньгами. По словам недовольного клиента, государственный банк провернул с ним наглую схему, связанную с услугой "Оплата частями".

Клиент отметил, что он приобрел телевизор и внес первый платеж в размере 1979 гривен. Уже через месяц банк списывает с его карты сумму в размере 2061 гривен, а разница между платежами составляет 81,26 грн. или 4,11%.

Он сразу обратился на горячую линию, но представители Приватбанка заявили, что никакой ошибки нет, и банк дополнительно забрал у него комиссию за транзакцию.

"На моей карте для выплат в это время также были средства для погашения данной задолженности. То есть со стороны банка налицо действия, которые я расцениваю как мошеннические действия с целью скрыть условия кредитования и введения в заблуждение клиентов банка. Имея информацию, о таких условиях покупки товара я бы обратился к представителям других банков, где более выгодные и прозрачные условия. Кроме того, я имею основания для обращения в Управление по защите прав потребителей", - эмоционально резюмировал недовольный клиент.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

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