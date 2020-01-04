Державний ПриватБанк звинуватили у неправомірних діях по відношенню до своїх клієнтів

Зокрема, клієнт звинуватив установу в крадіжці особистих коштів.

Про кричущий інцидент він розповів на тематичному порталі Мінфін.

За його словами, він намагався поповнити картку, але в самий невідповідний момент терминал повис, прийнявши у клієнта 7500 гривень.

"Карту повернув не відразу, а приблизно через 10 хвилин очікування. Звичайно, відразу зателефонували на 3700, і повідомили про проблему. Там сказали, що протягом 24 годин наша проблема буде вирішена. Але час минув, результату не було. Дзвонили і писали на гарячу лінію. Тепер сказали, що протягом 3х днів, а після 3х діб, і після тривалої і наполегливої розмови з співробітником колл-центру, він відповів що за графіком інкасація пристрою намічена на 1 січня. Тобто, через помилку банку ми залишилися без грошей. Ніяких номерів департаментів, для з'ясування термінів на 3700 не дають, з керівництвом не пов'язують, а тільки приносять вибачення", - обурюється незадоволений клієнт.

Він також заявив, що ПриватБанк спробував відхреститися від проблеми, хоча він справно платить щомісячні внески в Gold клуб.

"Відчуття , що спілкуєшся не з великим банком, а з якоюсь напівлегальною конторою. Не ясно, за що взагалі сплачують щомісячні внески в голд клуб наприклад, якщо при першій же здавалося б дрібній проблемі, яку банк може вирішити швидко, виявляється, що твоя проблема нікому не цікава. У результаті після тривалих переговорів із співробітниками колл-центру, нам скинули 2300 грн з 7500, а решта сказали, що не знайшли, і запропонували звернутися в правоохоронні органи. Це жесть, це просто крадіжка чистої води", - емоційно резюмував клієнт у своєму негативному відкликання.

"У разі, якщо від клієнта надходить сигнал про технічної складності при операції, то банком перевірка ініціюється для подальшого вирішення ситуації. Ми не можемо надати Вам інформацію по даній операції, оскільки бачимо, що мова йде про карту іншого клієнта. Будемо раді допомогти, якщо клієнт власник картки звернеться до нас в особистому повідомленні або в підтримку на нашому сайті", - відреагував на скаргу представник Приватбанку.

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