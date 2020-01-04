Государственный ПриватБанк обвинили в неправомерных действиях по отношению к своим клиентам

В частности, клиент обвинил учреждение в воровстве личных средств.

О вопиющем инциденте он рассказал на тематическом портале Минфин.

По его словам, он пытался пополнить карту, но в самый неподходящий момент терминал повис, приняв у клиента 7500 гривен.

"Карту вернул не сразу, а приблизительно через 10 минут ожидания. Естественно, сразу позвонили на 3700, и сообщили о проблеме. Там сказали, что в течении 24 часов наша проблема будет решена. Но время прошло, результата не было. Звонили и писали на гарячую линию. Теперь сказали, что в течении 3х дней, а по прошествии 3х суток, и после длительного и настойчивого разговора с сотрудником кол центра, он ответил что по графику инкассация устройства намечена на 1 января. То есть, по ошибке банка, мы остались без денег. Никаких номеров департаментов, для выяснения сроков на 3700 не дают, с руководством не связывают, а только приносят извинения", - возмущается недовольный клиент.

Он также заявил, что ПриватБанк попытался откреститься от проблемы, хотя он исправно платит ежемесячные взносы в Gold клуб.

"Ощущение , что общаешься не с крупным банком, а с какой то полулегальной конторой. Не ясно, за что вообще платятся ежемесячные взносы в голд клуб например, если при первой же казалось бы мелкой проблеме, которую банк может решить быстро, оказывается, что твоя проблема никому не интересна. В результате после длительных переговоров с сотрудниками колл-центра, нам сбросили 2300 грн из 7500, а остальное сказали, что не нашли, и предложили обратиться в правоохранительные органы. Это жесть, это просто воровство чистой воды", - эмоционально резюмировал клиент в своем негативном отзыве.

"В случае, если от клиента поступает сигнал о технической сложности при операции, то банком инициируется проверка для дальнейшего решения ситуации. Мы не можем предоставить Вам информацию по данной операции, так как видим, что речь идет о карту другого клиента. Будем рады помочь, если клиент владелец карточки обратится к нам в личном сообщении или в поддержку на нашем сайте", - отреагировал на жалобу представитель ПриватБанка.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.