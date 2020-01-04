В Україні може здорожчати хліб

Подорожчання буде в межах 7% від нинішньої вартості і станеться це, ймовірно, наприкінці 2020 року. Про це повідомив голова Нацради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

Ситуація склалася через рекордний врожай зернових та інфляцію:

"Цього року Україна зібрала 74500000 тонн врожаю. Але сподіватися на те, що через це здешевшають хліб, борошно і продуктовий магазин, не варто" , — пояснив він.

Так після підписання у 2014 році Асоціації з ЄС і скасування в 2017 році регулювання цін на соціально значущі продукти харчування в Україні - ціни й почали рости, рівняючись до європейського рівня. І головна причина здорожчання саме в цьому. Благо, зміцнилася гривня, інакше, за словами Дорошенка, подорожчання хліба і інших продуктів – борошна і макаронів зокрема, було б ще вищим.

Олексій Дорошенко також зазначив, що в першій половині 2020 року ціни на хліб злетять вище за інфляцію на 1%.

Стосовно життєво необхідних продуктів зі споживчого кошика українців відзначається наступне: гречка здорожчає на 5-7 гривень і буде коштувати 30 грн/кг.

Як відомо, саме Дніпропетровська та Київська області стали лідерами з виробництва хліба в минулому 2019 році.

Але є і приємні новини. Так, за словами експерта, ціни на пшоно істотно знизяться. Здешевшає популярний серед українців продукт одразу на 10-13 гривень:

«В 2019 році проса зібрали достатньо», - додав експерт.

Нагадаємо також, ще перед Новим роком серйозно здорожчали м'ясна продукція, риба та курячі яйця. Згідно з даними Асоціації постачальників торговельних мереж, заморожена риба подорожчала на 10%, тушка курки - на 10,2%, свинина і яловичина на 6,2% і 3,8% відповідно; куряче філе і яйця - на 4,5% і 12,6%; варена ковбаса - на 5%, а сало в ціні не змінилася.

Подорожчання не обійшло стороною і молочні продукти. Вершкове масло подорожчало на 9,4%, молоко - на 7,5%, м'який сир - на 5%, а сметана - на 9,2%.

За словами Дорошенка, також злетіли в ціні крупи, бакалія. Гречка подорожчала на 90%, пшоно - майже на 18%, цукор - на 7,3%, макарони - майже на 5%, а ось вартість рису, соняшникової олії і манки не змінилася.

Найбільше подорожчали овочі, які встановили своєрідні цінові рекорди. Так, картопля злетіла в ціні на 90,2%, яблука - на 73,3%, капуста, морква і цибулі подешевшали на 18,8%, 30% і 43,2% відповідно.

Раніше ми повідомляли про те, скільки українці витрачають на їжу. Згідно з даними Державної служби статистики, щомісяця українці викладають з кишені близько 4 тисяч за продукти харчування.

Такі дані вдалося зібрати завдяки опитуванням населення країни. Виявилося, що майже половину місячного заробітку по країні люди витрачають на їжу. Згідно з результатами опитування, найбільші суми йдуть на м'ясо - близько 1000 гривень на місяць.

На другому місці хліб з показником 15%, тобто 600 гривень (20 гривень в день). Далі розташувалися молочні продукти, яйця, сир – 12%. Картопля займає 10% - 400 гривень на місяць.

Нагадаємо, експерт розповів, що буде з цінами на продукти в 2020: деталі

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