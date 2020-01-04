В Украине может подорожать хлеб

Подорожание будет в пределах более 7%, от нынешней стоимости и произойдет это, вероятно, в конце 2020 года. Об этом сообщил председатель Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко.

Ситуация сложилась из-за рекордного урожая зерновых и инфляцию:

"В этом году Украина собрала 74500000 тонн урожая. Но надеяться на то, что из-за этого подешевеют хлеб, мука и продуктовый магазин, не стоит", - пояснил он.

Так после подписания в 2014 году Ассоциации с ЕС и отмена в 2017 году регулирования цен на социально значимые продукты питания в Украине - цены начали расти, равняясь к европейским. И главная причина подорожания именно в этом. Благо, укрепилась гривна, иначе бы, по словам Дорошенко, подорожание хлеба и других продуктов – муки и макаронов в частности, было бы еще выше.

Алексей Дорошенко также отметил, что в первой половине 2020 года цены на хлеб взлетят выше инфляции на 1%.

По жизненно необходимым продуктам из потребительской корзины украинцев отмечается следующее: гречка подорожает на 5-7 гривен и будет стоить более 30 грн/кг.

Как известно, именно Днепропетровская и Киевская области стали лидерами по производству хлеба в минувшем 2019 году.

Но есть и приятные новости. Так по словам эксперта, цены на пшено существенно снизятся. Подешевеет популярный у украинцев продукт сразу на 10-13 гривен:

«В 2019 году проса собрали достаточно», - добавил эксперт.

Напомним, ее перед Новым годом серьезно в цене поднялись мясная продукция, рыба и куриные яйца. Согласно данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, замороженная рыба подорожала на 10%, тушка курицы - на 10,2%, свинина и говядина на 6,2% и 3,8% соответственно; куриное филе и яйца - на 4,5% и 12,6%; вареная колбаса - на 5%, а сало в цене не изменилось.

Подорожание не обошло стороной и молочные продукты. Сливочное масло подорожало на 9,4%, молоко - на 7,5%, мягкий сыр - на 5%, а сметана - на 9,2%.

По словам Дорошенко, в цене также взлетели крупы и бакалея. Гречка подорожала на 90%, пшено - почти на 18%, сахар - на 7,3%, макароны - почти на 5%, а вот стоимость риса, подсолнечного масла и манки не изменилась.

Больше всего подорожали овощи, которые установили своеобразные ценовые рекорды. Так, картофель взлетел в цене на 90,2%, яблоко - на 73,3%, капуста, морковь и лука подешевели на 18,8%, 30% и 43,2% соответственно.

Ранее мы сообщали о том, сколько украинцы тратят на еду. Согласно данным Государственной службы статистики, ежемесячно украинцы выкладывают из кармана около 4 тысяч за продукты питания.

Такие данные удалось собрать благодаря опросу населения страны. Оказалось, что почти половину месячного заработка по стране люди тратят на еду. Согласно результатам опроса, наибольшие суммы уходят на мясо - порядка 1000 гривен в месяц.

На втором месте хлеб с показателем в 15%, то есть 600 гривен (20 гривен в день). Далее расположились молочные продукты, яйца, сыр – 12%. Картофель занимает 10% - 400 гривен в месяц.

Напомним, эксперт рассказал, что будет с ценами на продукты в 2020: детали

Как сообщала Politeka, индекс борща: стало известно, как изменились цены на главные продукты в Украине

Также Politeka писала, что украинцам придется платить на сотни гривен дороже за коммуналку: принято фатальное решение