ПриватБанк звинуватили у фінансових махінаціях

Про кричущий інцидент на тематичному порталі Мінфін розповів клієнт.

За його словами, проблеми почалися з 8 листопада 2019 року, коли з його рахунку списали 5 тисяч за нібито придбаний телевізор, який через час загубився на пошті.

"Після того, як магазин повідомив банк про відмову від товару, мені повернули перший внесок 500 грн. І все на цьому, я так думав, але через 2 місяці мені почали дзвонити з Приватбанку і вимагати гроші за цей телевізор, так як Нова Пошта відмовилася повертати телевізор магазину тому що у них його немає, і компенсацію платити теж відмовилися! Мені ж Нова Пошта повідомила, що посилка числиться як втрачена і це точно не мої проблеми! Я повідомив це банку, але там мені сказали, що товар був відправлений на пошті його немає, значить ви його забрали (але ніяких чеків або накладних про те, що хтось забрав посилку у них теж немає). А гроші зняті в повному обсязі, а не в розстрочку, як передбачав договір, тому що так вирішив банк!", - озвучив клієнт нюанси неприємної ситуації.

Через час, як виявилося, ПриватБанк змінив дату оформлення кредитного договору і почав знову списувати гроші з рахунку клієнта.

"Далі я звернувся в службу безпеки банку і поліцію із заявою про шахрайство, і гроші мені повернули, але на наступний день завели на мене новий кредитний договір вже з датою замовлення товару 11.11.19 року та датою отримання товару 12.11.19, а для того щоб зняти перший внесок і тим самим підтвердити замовлення, збільшили кредитний ліміт на суму першого внеску! Відповідно, я припинив сплачувати кредитний ліміт і став чекати дій від поліції! При цьому в банк я надав довідку про те, що військовослужбовець, щоб позбавити банк можливості нараховувати пеню і штрафи!!! Після чого банк почав просто красти гроші з моїх карт, пояснюючи це тим, що я не сплачую кредит і вони будуть автоматично знімати мої гроші з будь-яких рахунків!", - емоційно резюмував незадоволений клієнт.

"Це питання було розглянуто раніше нашими профільними фахівцями і по результату з Вами був проведений зворотній зв'язок з наданням детальної інформації та були озвучені рекомендації для подальшого врегулювання питання", - відреагував на скаргу представник Приватбанку.

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