ПриватБанк обвинили в финансовых махинациях

О вопиющем инциденте на тематическом портале Минфин рассказал клиент.

По его словам, проблемы начались с 8 ноября 2019 года, когда с его счета списали 5 тысяч за якобы купленный телевизор, который через время потерялся на почте.

"После того, как магазин сообщил банку об отказе от товара, мне вернули первый взнос 500 грн. И все на этом, я так думал, но спустя 2 месяца мне начали звонить с ПриватБанка и требовать деньги за этот телевизор, так как Новая Почта отказалась возвращать телевизор магазину потому что у них его нет, и компенсацию платить тоже отказались! Мне же Новая Почта сообщила, что посылка числится в утере и это точно не мои проблемы! Я сообщил это банку, но там мне сказали, что товар был отправлен на почте его нет, значит вы его забрали (но никаких чеков либо накладных о том, что кто либо забрал посылку у них тоже нет). А деньги сняты в полном объеме, а не в рассрочку, как предполагал договор, потому что так решил банк!", - озвучил клиент нюансы неприятной ситуации.

Через время, как оказалось, ПриватБанк изменил дату оформления кредитного договора и начал вновь списывать деньги со счета клиента.

"Далее я обратился в службу безопасности банка и полицию с заявлением о мошенничестве, и деньги мне вернули, но на следующий день завели на меня новый кредитный договор уже с датой заказа товара 11.11.19 года и датой получения товара 12.11.19, а для того чтоб снять первый взнос и тем самым подтвердить заказ, увеличили кредитный лимит на сумму первого взноса! Соответственно, я прекратил погашать кредитный лимит и стал ждать действий от полиции! При этом в банк я предоставил справку о том, что военнослужащий, чтоб лишить банк возможности начислять пеню и штрафы!!! После чего банк начал просто красть деньги с моих карт, объясняя это тем, что я не плачу кредит и они будут автоматически снимать мои деньги с любых счетов!", - эмоционально резюмировал недовольный клиент.

"Данный вопрос был ранее рассмотрен нашими профильными специалистами и по результату с Вами был проведен обратная связь с предоставлением подробной информации и были озвучены рекомендации для дальнейшего урегулирования вопроса", - отреагировал на жалобу представитель ПриватБанка.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

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