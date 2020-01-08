Нафта впевнено злетіла в ціні на світових біржах

Про це свідчать дані світових торгів, передає Politeka.net.

Повідомляється, що розцінки на чорне золото злетіли вгору після новин з Близького Сходу про катастрофу українського літака МАУ і ракетного обстрілу військової бази США.

Що стосується нафти марки WTI, то її ціна підскочила відразу на 4% після інформації про те, що іранська армія атакувала військову базу США.

Сьогодні за ф'ючерси цієї марки нафти пропонують на торгах $65,28 за один барель.

Аналогічна ситуація і з маркою нафти Brent, яка також впевнено злетіла в ціні. В ході торгів розцінки піднімалися до позначки в $69,2. На даний момент за один барель цього чорного золота на світових біржах пропонують $69,04.

Варто відзначити, що загострення на Близькому Сході почалося після того, як 27 грудня ісламісти раптово атакували посольство США в Іраку. У відповідь на це американська армія завдала ракетного удару по аеропорту в Багдаді, в результаті чого був ліквідований відомий бригадний генерал Ірану Касим Сулеймані.

Зі знищенням генерала світ опинився на порозі ядерної війни. Ракетні війська Іранської республіки приведені в підвищену боєготовність. Цю інформацію вже підтвердив офіційний представник США на Близькому Сході.

Білий дім поки не знає, з якою метою офіційний Тегеран пішов на такий крок. Також не повідомляється, чи були націлені іранські ракети, серед яких є боєголовки з ядерним потенціалом, на конкретні об'єкти.

В ніч на 8 січня армія Іранської Республіки почала ракетний обстріл військової бази Сполучених Штатів. За інформацією російських ЗМІ, в результаті атаки загинули нібито 80 військовослужбовців, але в Білому домі цю інформацію ще не коментували.

Ракетна атака Ірану по військовій базі США збіглася з авіакатастрофою, в якій розбився український літак МАУ, що летів з Тегерана в Київ. За останніми даними, в результаті трагедії загинули 180 людей.

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