Появились новые подробности ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в иракском аэропорту

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, Пентагон подтвердил, что армия Соединенных Штатов провела спецоперацию по ликвидации Касема Сулеймани по распоряжению Дональда Трампа.

В заявлении силового ведомства сказано, что ракетный удар по аэропорту в Багдаде был совершен с целью предотвратить военные действия со стороны Ирана.

В Пентагоне также заявили, что бригадный генерал Ирана Касем Сулеймани, которого Владимир Путин называл своим другом, был причастен к нападениям на базы коалиции и посольство США в Ираке.

Сам Дональд Трамп спустя 12 часов после проведения спецоперации в своем личном микроблоге Twitter опубликовал флаг США, намекнув на успех американцев на Ближнем Востоке.

По информации росСМИ, под ракетный обстрел США также попал замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис, которого руководитель Госдепа Майк Помпео обвинял в нападении на американское посольство в Багдаде. Также в ходе молниеносной операции погибли пятеро их сторонников.

Верховный лидер Иранской Республики уже пообещал отомстить Белому дому за ликвидацию бригадного генерала Сулеймани.

Стоит также отметить, что ранее Касем Сулеймани не скрывал, что сотрудничает с президентом РФ Владимиром Путиным. Еще в 2015 году генерал приезжал в Москву для встречи с главой Кремля. По информации журналистов, Сулеймани обсуждал тогда с Путиным нюансы военной операции в Сирии.

Во время встречи президент России также назвал Сулеймани «мой друг, Касем».

Ранее мы сообщали о том, что США нанесли ракетный удар по столичному аэропорту в Ираке. Ракеты упали вблизи грузового зала, в результате чего загорелись два автомобиля.

В результате обстрелов погибли восемь человек. Позже появилась информация о гибели иранского генерала Касема Сулеймани.

Также погиб руководитель управления общественных связей "Аль-Хашд аш-Шааби" Ирака Мухаммеда аль-Джабири.

Именно этих иранских военных США обвиняли в организации нападения на американское посольство в Ираке.

Напомним, протесты в столице переросли в бойню.

А еще Politeka писала, что новый майдан под стенами парламента, установлены палатки.

Также Politeka сообщала, что масштабный бунт разгорелся в столице.