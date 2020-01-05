В Кении исламисты напали на американскую военную базу

Об этом сообщает CNN.

Нападение произошло в графстве Ламу утром, 5 января. Отмечается, что на базе дислоцировались как американские, так и местные войска.

Террористы из радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", которіе тесно связаны с "Аль-Каидой", взяли на себя ответственность за атаку и заявили, что уничтожили военную технику США.

На данный момент найдены тела четырех террористов. Взлетно-посадочная полоса не пострадала.

Представитель армии Кении заявил, что пожар был взят под контроль "и стандартные процедуры безопасности в настоящее время продолжаются".

Утром в воскресенье, 5 января, боевики исламистской террористической группировки "Аш-Шабаб" атаковали военную базу "Лагерь Симба" в округе Ламу в Кении, на которой дислоцированы кенийские и американские солдаты, сообщает агентство Reuters. pic.twitter.com/UPplQVxuEg — SwankyStas (@StasSwanky) January 5, 2020

Ранее мы сообщали, после убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.

Такая угроза последовала после того, как президент Ирана поклялся отомстить за убийство генерала Сулеймани.

На угрозы Ирана уже отреагировал президент США Дональд Трамп.

Он предупредил, что США могут нанести удар по 52 целям в Иране, если подвергнутся атаке со стороны Тегерана.

Также мы сообщали, что Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.

Напомним, столичный аэропорт обстреляли ракетами, много погибших.

Как сообщала Politeka, в США разработали оружие, от которого содрогнется Кремль.

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