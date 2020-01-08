Державний ПриватБанк продовжує неправомірно списувати гроші з рахунків українців

Відповідний негативний відгук на порталі Мінфін опублікував незадоволений клієнт.

За його словами, все почалося з того, що ПриватБанк намагався загнати його картку для виплат в мінус.

"13.09.2019 року мені прийшла смс про те, що з мого рахунку списали гроші в розмірі 4901 грн(баланс склав мінус 4,9 до), через пару хвилин прийшла ще така ж смс і баланс склав -9,8 тисяч гривень. Після чого я звернувся в онлайн чат Приват24, де співробітник мене запевнив, що це збій системи і тд, що все повернеться до обіду. Днями змінив карту - у відділенні уточнив щодо мінуса(17.09.2019), і його не виявилося", - розповідає деталі скандалу.

Через час, як стверджує клієнт, з його нової карти ПриватБанк списав ще 700 гривень, після чого співробітники банку почали погрожувати йому та вимагати погасити заборгованість.

"Я з'ясував, що мікрокредитна організація списала в мінус гроші (запит на списання здійснювався понад 150 разів, але через відсутність грошей був відхилений, а саме 13.09.2019 року запит провів я успішно овердрафт) — без мого на це дозвілу, як мені сказали, банк вирішує сам, кого заганяти в мінус... Таким способом у мене могли і мільйон списати, даний кредит мфо не оформляв(хоча раніше користувався всі погасив) є виписка… Таким способом у змові заганяють у свої овердрафти без угоди клієнта, і таких історій вистачає! Прошу повернути мені мої 700 грн і списати цей мінус, я ними не користувався!", - емоційно резюмував незадоволений клієнт.

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