Государственный ПриватБанк продолжает неправомерно списывать деньги со счетов украинцев

Соответствующий негативный отзыв на портале Минфин опубликовал недовольный клиент.

По его словам, все началось с того, что ПриватБанк пытался загнать его карту для выплат в минус.

"13.09.2019 года мне пришла смс о том, что с моего счета списались деньги в размере 4901 грн(баланс составил минус 4,9 к), через пару минут пришла ещё такая же смс и баланс составил -9,8 тысяч гривен. После чего я обратился в онлайн чат Приват24, где сотрудник меня уверил, что это сбой системы и тд, что все вернётся до обеда. На днях поменял карту - в отделении уточнил по поводу минуса(17.09.2019), и его не оказалось", - рассказывает детали скандала.

Через время, как утверждает клиент, с его новой карты ПриватБанк списал еще 700 гривен, после чего сотрудники банка начали угрожать ему и требовать погасить задолженность.

"Я выяснил, что микрокредитная организация списала в минус деньги (запрос на списание осуществлялся более 150 раз, но из за отсутствия денег был отклонён, а именно 13.09.2019 года запрос провел я успешно в овердрафт) — без моего на это разрешение, как мне сказали, банк решает сам, кого загонять в минус... Таким способом у меня могли и миллион списать, данный кредит в мфо не оформлял(хотя рание пользовался все погасил) есть выписка… Таким способом в заговоре загоняют в свои овердрафт без соглашения клиента, и таких историй хватает! Прошу вернуть мне мои 700 грн и списать этот минус, я ними не пользовался!", - эмоционально резюмировал недовольный клиент.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.