Державний ПриватБанк не став розбиратися з проблемою, а просто заблокував робочу карту

Про це на порталі Мінфін розповіла незадоволена клієнтка, яку ПриватБанк за день до вильоту з України залишив без грошей.

За її словами, вона намагалася поповнити власну мапу, але термінал з якихось причин "зажував" її.

"Картки більше немає і вибиває, мовляв «Термінал тимчасово не приймає карти, можете розрахуватися готівкою». Я, звичайно, в шоці, ніякі скасування і кнопки не допомагають. Поруч стояла добра жінка, яка допомогла мені додзвонитися до оператора. Я взяла трубку, у мене запитують стандартні питання для ідентифікації моєї особистості і підтвердження того, що карта дійсно моя і я зараз з нею поруч. Усе називаю коректно, питаю, що мені робити? Мені кажуть, що заблокують карту.

Я кажу, що це мені не потрібно, так як я вранці відлітаю і всі гроші на карті, як мені справлятися? Мені дають пару варіантів, що гроші можна перевести на інші карти, яких на жаль у мене немає. Мені скзаали за віртуальну карту, яку можна створити в онлайн додатку Приват24. Я про це чула вперше, починаю думати, що і як і оп! Без мого дозволу, згоди карту блокують, грошей не видно, додаток пише нулі, в кишені 200 грн на майбутній відпочинок. На карті була досить кругла сума!", - розповідає деталі скандалу незадоволена клієнтка державного банку.

Вона також додала, що через сервісу Приватбанку вона залишилася без своїх грошей, а нову картку банк надішле через аж через два тижні.

"До того ж, на спроби розібратися в ситуації мені відповідали грубо і хамовито і сказали, що якщо я хочу знову таку ж карту, як у мене з'їв термінал, то мені треба за новою платити 150 грн за неї і чекати 2 тижні. Я в шоці. Це не чужий банк, я клієнт, картка приватбанку — платіть ще, за наші несправності! Як їхати завтра, якщо вранці стрімголов треба бігти в банк, щоб видали хоча б тимчасову і повернули гроші?! Це гідна робота банку?!", - вона задається питанням.

"Нам би не хотілося, щоб у Вас склалося неправильне враження про банк. Ваше питання вже розглядають фахівці. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. Про результати Вас повідомлять", - відреагував на негативний відгук представник Приватбанку.

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