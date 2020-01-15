Государственный ПриватБанк не стал разбираться с проблемой, а просто заблокировал рабочую карту

Об этом на портале Минфин рассказала недовольная клиентка, которую ПриватБанк за день до вылета из Украины оставил без денег.

По ее словам, она пыталась пополнить собственную карту, но терминал по каким-то причинам "зажевал" ее.

"Карточки больше нет и выбивает, мол «Терминал временно не принимает карты, можете расплатиться наличными». Я естественно в шоке, никакие отмены и кнопки не помогают. Рядом стояла добрая женщина, котороя помогла мне дозвониться до оператора. Я взяла трубку, у меня спрашивают стандартные вопросы для идентификации моей личности и подтверждения того, что карта действительно моя и я сейчас с ней рядом. Все называю корректно, спрашиваю, что мне делать? Мне говорят, что заблокируют карту.

Я говорю, что это мне не нужно, так как я утром улетаю и все деньги на карте, как мне справляться? Мне дают пару вариантов, что можно деньги перевести на другие карты, которых к сожалению у меня нет. Мне скзаали за виртуальную карту, которую можно создать в онлайн приложении Приват24. Я об этом слышала впервые, начинаю думать, что и как и оп! Без моего разрешения, согласия карту блокируют, денег не видно, приложение пишет нули, в кармане 200 грн на предстоящий отдых. На карте была довольно круглая сумма!", - рассказывает детали скандала недовольная клиентка государственного банка.

Она также добавила, что из-за сервиса ПриватБанка она осталась без своих денег, а новую карту банк пришлет через аж через две недели.

"К тому же, на попытки разобраться в ситуации мне отвечали грубо и хамовито и сказали, что если я хочу снова такую же карту, как у меня сьел терминал, то мне надо по новой платить 150 грн за нее и ждать 2 недели. Я в шоке. Это не чужой банк, я клиент, карта приватбанка — платите еще, за наши неисправности! Как ехать завтра, если утром сломя голову надо бежать в банк, чтобы выдали хотя бы временную и вернули деньги?! Это достойная работа банка?!", - задается она вопросом.

"Нам бы не хотелось, чтобы у Вас сложилось неправильное впечатление о банке. Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах Вас сразу сообщат", - отреагировал на негативный отзыв представитель ПриватБанка.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.