За 2019 рік Держфінмоніторинг передав українським правоохоронним органам 106 матеріалів щодо фінансових осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму або сепаратизму

Як повідомляється на сторінці відомства у Facebook, серед зазначених матеріалів 38 були узагальненими і 68 додатковими узагальненими матеріалами. Крім фінансування тероризму та сепаратизму увага правоохоронців зверталася на фінансування осіб, які

публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни кордонів території або державного кордону України.

Так, Держфінмоніторинг направив правоохоронцям 34 матеріали (з них - 1 узагальнений матеріал і 33 додаткових узагальнених матеріалів), пов'язаних із здійсненням фінансових операцій фізичними особами, ідентифікаційні дані яких збігаються з ідентифікаційними даними осіб, включеними до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Крім того, було направлено 15 матеріалів (з них - 6 узагальнених матеріалів і 9 додаткових узагальнених матеріалів), пов'язаних із здійсненням фінансових операцій особами, включеними у додатки до рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію Указами Президента України від 15.05.2017 №133 / 2017, від 21.06.2018 №176 / 2018 і від 19.03.2019 №82 / 2019).

Також правоохоронцям передали 9 узагальнених матеріалів, пов'язаних з підозрами в здійсненні фінансових операцій особами, причетними до діяльності міжнародної терористичної угруповання «Ісламська держава Іраку і Леванту» або інших екстремістських груп.

Ще 48 матеріалів (з них - 22 узагальнені матеріали і 26 додаткових узагальнених матеріалів) були пов'язані з підозрами у фінансуванні незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях.

Зі 106-ти переданих матеріалів, 32 матеріали містили інформацію про виявлених зв'язків з Російською Федерацією. Зазначені матеріали направлено в Службу безпеки України, Генеральну прокуратуру України, Національне антикорупційне бюро України та Державне бюро розслідувань.

У 48 випадках (матеріалах) заблоковані кошти щодо фінансових операцій осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму, на загальну суму в еквіваленті 27,7 млн гривень.

Нагадаємо, Держфінмоніторинг накрив сотні злочинних джерел доходів: "тероризм, корупція і чорний нал".

Як повідомляла Politeka, голова Держфінмоніторингу оцінив заходи боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму в Україні.

Також Politeka писала, як в Україні борються з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму: з'явився звіт Держфінмоніторингу.