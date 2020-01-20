За 2019 год Госфинмониторинг передал украинским правоохранительным органам 106 материалов по финансовым лицам, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или сепаратизма

Как сообщается на странице ведомства в Фейсбук, из указанных метариалов 38 были обобщенными и 68 дополнительными обобщенными материалами. Помимо финансирования терроризма и сепаратиста внимание правоохранителей обращалось на финансирования лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.

Так, Госфинмониторинг направил правоохранителям 34 материала (из них - 1 обобщенный материал и 33 дополнительных обобщенных материалов), связанных с осуществлением финансовых операций физическими лицами, идентификационные данные которых совпадают с идентификационными данными лиц, включенными в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Кроме того, были направлены 15 материалов (из них - 6 обобщенных материалов и 9 дополнительных обобщенных материалов), связанных с осуществлением финансовых операций лицами, включенными в приложения к решениям Совета национальной безопасности и обороны Украины (введенных в действие Указами Президента Украины от 15.05.2017 №133 / 2017, от 21.06.2018 №176 / 2018 и от 19.03.2019 №82 / 2019).

Также правоохранителям передали 9 обобщенных материалов, связанных с подозрениями в совершении финансовых операций лицами, причастными к деятельности международной террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» или других экстремистских групп.

Еще 48 материалов (из них - 22 обобщенные материалы и 26 дополнительных обобщенных материалов) были связаны с подозрениями в финансировании незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Из 106-ти переданных материалов, 32 материала содержали информацию о выявленных связей с Российской Федерацией. Указанные материалы направлены в Службу безопасности Украины, Генеральную прокуратуру Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Государственное бюро расследований.

В 48 случаях (материалах) заблокированы средства относительно финансовых операций лиц, по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма, на общую сумму в эквиваленте 27,7 млн гривен.

Напомним, Госфинмониторинг накрыл сотни преступных источников доходов: "терроризм, коррупция и черный нал".

Как сообщала Politeka, глава Госфинмониторинга оценил меры борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Украине.

Также Politeka писала, как в Украине борются с отмыванием денег и финансированием терроризма: появился отчет Госфинмониторинга.