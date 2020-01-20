Госфинмониторинг сообщил о позитивных результатах работы за 2019 год

Об этом говорится на официальном портале ведомства.

Государственной службой финансового мониторинга Украины, как подразделением финансовой разведки Украины, принимаются усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В частности, в 2019 году Госфинмониторингом подготовлено 893 материала (из них 503 обобщенных материалов и 390 дополнительных обобщенных материалов), которые направлены в:

- органы прокуратуры 117 материалов (из них 40 обобщенных материалов и 77 дополнительных обобщенных материалов);

- Государственную фискальную службы Украины 218 материалов (из них 158 обобщенных материалов и 60 дополнительных обобщенных материалов);

- органы внутренних дел 173 материала (из них - 149 обобщенных материалов и 24 дополнительных обобщенных материалов);

- Службу безопасности Украины 215 материалов (из них - 104 обобщенных материала и 111 дополнительных обобщенных материалов);

- Национальное антикоррупционное бюро Украины 155 материалов (из них - 41 обобщенный материал и 114 дополнительных обобщенных материалов);

- Государственное бюро расследований 15 материалов (из них - 11 обобщенных материалов и 4 дополнительных обобщенных материалов).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 92,2 млрд гривен.

Госфинмониторингом уделяется особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

Так, в течение 2019 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 211 материалов (47 обобщенных материалов и 164 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с подозрением в коррупционных деяниях, в частности в:

- Национальное антикоррупционное бюро Украины 155 материалов (из них - 41 обобщенный материал и 114 дополнительных обобщенных материалов);

- органы прокуратуры Украины 38 материалов (из них - 1 обобщенный материал и 37 дополнительных обобщенных материалов);

- Службу безопасности Украины 14 материалов (из них - 4 обобщенных материала и 10 дополнительных обобщенных материалов);

- органы фискальной службы Украины 3 материала (из них - 1 обобщенный материал и 2 дополнительных обобщенных материалов);

- органов внутренних дел 1 дополнительный обобщенный материал.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 41,8 млрд гривен.

Используя собственную практику и с учетом информации других участников национальной системы финансового мониторинга, Госфинмониторингом подготовлено и опубликовано типологическое исследование на тему «Отмывание доходов от присвоения средств и имущества государственных предприятий и других субъектов, которые финансируются за счет государственного и местных бюджетов».

В соответствии с законодательством Украины, Госфинмониторинг совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.

Так, в течение 2019 Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 106 материалов (из них - 38 обобщенных материалов и 68 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и / или проведенных с участием лиц, публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины, в том числе:

- 34 материала (из них - 1 обобщенный материал и 33 дополнительных обобщенных материалов), связанных с осуществлением финансовых операций физическими лицами, идентификационные данные которых совпадают с идентификационными данными лиц, включенными в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции;

- 15 материалов (из них - 6 обобщенных материалов и 9 дополнительных обобщенных материалов), связанных с осуществлением финансовых операций лицами, включенными в приложения к решениям Совета национальной безопасности и обороны Украины (введенных в действие Указами Президента Украины от 15.05.2017 №133 / 2017, от 21.06.2018 №176 / 2018 и от 19.03.2019 №82 / 2019);

- 9 обобщенных материалов, связанных с подозрениями в совершении финансовых операций лицами, причастными к деятельности международной террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» или других экстремистских групп;

- 48 материалов (из них - 22 обобщенные материалы и 26 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с подозрениями в финансировании незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Из 106-ти переданных материалов, 32 материала содержали информацию о выявленных связей с Российской Федерацией.

Указанные материалы направлены в Службу безопасности Украины, Генеральную прокуратуру Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Государственное бюро расследований.

В 48 случаях (материалах) заблокированы средства относительно финансовых операций лиц, по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма, на общую сумму в эквиваленте 27,7 млн гривен.

С целью повышения эффективности межведомственного сотрудничества, в течение отчетного периода, Госфинмониторингом употреблялись координационные меры по выполнению соответствующими государственными органами Плана действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом Совета Европы MONEYVAL (далее - План действий). Так, Госфинмониторингом обеспечено обобщение информации, предоставленной государственными и правоохранительными органами о ходе выполнения Плана действий и направлено сводную информацию в Кабинет Министров Украины.

В то же время, Госфинмониторингом обеспечивались меры по подготовке всеми заинтересованными государственными органами первого отчета о прогрессе Украины по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL.

На 58-м заседании Комитета MONEYVAL, что происходило с 15 по 19 июля 2019 года в г. Страсбург (Французская Республика), украинской делегацией во главе с Госфинмониторингом представлены вышеупомянутый первый отчет о прогрессе, который был утвержден Комитетом 18 июля. Принятие этого отчета стало подтверждением одобрения международным сообществом шагов, осуществляет наше государство в сфере повышения эффективности национальной системы финансового мониторинга.

В то же время, важность сферы финансового мониторинга в безопасности государства было подтверждено введением в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Председателя Госфинмониторинга И.Б. Черкасского.

Также, в течение 2019 представители Госфинмониторинга приняли участие в 53 координационных совещаниях с заинтересованными государственными органами по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Кроме того, был подписан Меморандум об общих принципах сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальным институтом стратегических исследований.

1 апреля 2019 года с Государственным агентством по вопросам электронного правительства подписано Соглашение о подключении к системам электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов и с целью присоединения к интегрированной системы электронной идентификации Единой информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения 13 сентября 2019 года был подписан договор «О присоединении к интегрированной системы электронной дентификации».

25 июня 2019 года заключен Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с организацией «Ю-контроль» о начале использования Госфинмониторингом сервиса YouControl.

18 июля 2019 года с заинтересованными государственными органами и общественными организациями подписан Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных собственников. Стоит отметить, что в апреле 2019 команда, которая была сформирована за лидерством Госфинмониторинга, с идеей «Механизм проверки конечных бенефициарных собственников (КБС)» под названием «ДО100%ВЕРНО» стала победителем и получила премию «Самое инновационное решение» по итогам пилотной Программы «Лаборатория проектов для имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС» (EU Association Lab).

Кроме того, для улучшения аналитической работы Службы и эффективного противодействия коррупционным правонарушениям Госфинмониторингом были подписаны 18 октября 2019 года Меморандум о сотрудничестве и передаче копии информационной базы данных «Открытый реестр национальных общественных деятелей Украины» с Общественной организацией «Центр противодействия коррупции», 15 ноября 2019 года протокол автоматизированного доступа Государственной службы финансового мониторинга Украины в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и протокол автоматизированного доступа Государств ной службы финансового мониторинга Украины в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Также, в части координации сотрудничества с государственными органами, общественностью и частным сектором, Госфинмониторингом организовано проведение заседаний Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Рабочей группы по вопросам предотвращения и противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, заседаний и учредительного заседания по формированию нового состава Общественного совета при Госфинмониторинга, по рассаживание Рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов субъектов первичного финансового мониторинга - банковских учреждений и объединенного заседания банковской и небанковской Рабочих групп по рассмотрению проблемных вопросов субъектов первичного финансового мониторинга, а также Рабочей группы по секторальных оценок рисков.

26 апреля 2019 года Председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины Черкасским И.Б. представлены публичный отчет об итогах деятельности Службы за предыдущий год.

В то же время, с целью улучшения информационного взаимодействия с общественностью заработал новый вебпортал Госфинмониторинга по интернет-адресу: http://fiu.gov.ua . Новый вебпортал доступен для пользователей с нарушением зрения и пока функционирует в ВЕТА режиме.

В рамках законодательных инициатив, Госфинмониторингом в течение отчетного периода продолжалась работа по сопровождению, разработанного при участии Госфинмониторинга, проекту Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который 6 декабря 2019 года был принят Верховной Радой Украины во втором чтении и в целом и 28 декабря официально обнародован.

Указанный Закон направлен на имплементацию в законодательство Украины требований Директивы (ЕС) 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года «О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма» и Регламента (ЕС) 2015/847 «Об информации, сопровождающая переводы», а также внедрение рекомендаций указанных в Отчете экспертов Комитета Совета Европы MONEYVAL, предоставленных по результатам пятого раунда взаимной оценки Украины в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, который утвержден на 55-м пленарном заседании MONEYVAL.

Также, Госфинмониторинг обеспечил координацию проведения второго раунда Национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма на основании обновленной в 2018 году Методики.

Презентация Отчета о проведении Национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма состоялась 20 декабря 2019 года в Госфинмониторинга.

В рамках методологической работы, в течение 2019 представители Госфинмониторинга приняли участие в 95 образовательных мероприятиях, участие в которых приняли более 3370 человек.

В направлении международного сотрудничества принял участие, в частности, в:

- в общем экспертном заседании FATF и MONEYVAL (г. Тель-Авив, Израиль)

- в заседаниях Рабочих групп и 26-м пленарном заседании Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки (ПФР) в г. Гаага, Королевство Нидерланды;

- 58-м пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL)

- составе выездной миссии взаимной оценки MONEYVAL Словацкой Республики в сфере борьбы с отмыванием средств / финансированием терроризма (ПОД/ФТ), в рамках 5-го раунда оценок MONEYVAL;

- презентации нового совместного проекту технической помощи ЕС и Совета Европы «Усиление мер по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма в Украине», в котором Госфинмониторинг станет ключевым бенефициаром и реципиентом проекту;

- 59-м пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).

20 декабря 2019 года состоялась встреча Председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского и Президента Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) Эльжбеты Франкув-Яскевич.

Также, Госфинмониторингом в отчетном периоде подписаны Меморандумы о взаимопонимании в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма с ПФР Государства Кувейт, Республики Австрия и Заявление о сотрудничестве с ПФР Японии.