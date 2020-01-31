Українці ризикують залишитися без опалення вже з завтрашнього дня

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба газового монополіста "Нафтогаз".

У відомстві підкреслили, що з 1 лютого 2020 року без опалення можуть залишитися жителі відразу 16 населених пунктів в Україні.

Проблеми виникли у 18 теплокомуненерго через заборгованість за газ.

Україні загрожує колапс і зрив опалювального сезону, оскільки через великі борги опалення можуть відключити в Одесі, Кривому Розі, Дніпропетровську, Харкові, Сумах та інших населених пунктах.

У разі, якщо місцеві тепловики не погасять борги до кінця першого місяця зими, то НАК "Нафтогаз України" не зможе постачати блакитне паливо для опалення.

Загальна сума заборгованості, як повідомляють у прес-службі монополіста, становить 406 млн гривень. Після перерахування цих коштів "Нафтогаз" отримає право поставляти в ці населені пункти газ для потреб населення.

У "Нафтогазі" також додали, що 19 з 37 проблемних комунальних підприємств вже розрахувалися з "Нафтогазом" за його послуги, тому зриву опалювального сезону в цих населених пунктах не буде.

Раніше ми повідомляли про те, що українці по-новому платитимуть за комуналку. Про це інформує прес-служба Міністерства розвитку громад і територій.

Повідомляється, що уряд зобов'язав перерахувати українцям платіжки за опалення. Це пов'язано з тим, що блакитне паливо серйозно подешевшало під час поточного опалювального сезону.

Як відомо, зараз тариф на газ , який діє для підприємств теплокомуненерго становить 8300 гривень, але фактично підприємства закуповують його за 6100 - 6200 гривень.

Також відзначимо, що країнців скоро можуть платити за газ по-новому. Відповідну заяву зробив глава Міненергетики Олексій Оржель. За його словами, найближчим часом можуть кардинально змінитися тарифи на газ для побутових споживачів в Україні.

Нагадаємо, українці отримають нові платіжки за світло: що змінилося і як не помилитися.

Як повідомляла Politeka, українців змусять по-новому платити за газ.

Також Politeka писала, що українців чекає скачок тарифів на електрику.