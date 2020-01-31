Украинцы рискуют остаться без отопления уже с завтрашнего дня

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба газового монополиста "Нафтогаз".

В ведомстве подчеркнули, что с 1 февраля 2020 года без отопления могут остаться жители сразу 16 населенных пунктов в Украине.

Проблемы возникли в 18 теплокоммунэнерго из-за задолженности за газ.

Украине грозит коллапс и срыв отопительного сезона, поскольку из-за больших долгов отопление могут отключить в Одессе, Кривом Роге, Днепре, Харькове, Сумах и других населенных пунктах.

В случае, если местные тепловики не погасят долги до конца первого месяца зимы, то НАК "Нафтогаз Украины" не сможет поставлять голубое топливо для отопления.

Общая сумма задолженности, как сообщают в пресс-службе монополиста, составляет 406 млн гривен. После перечисления этих средств "Нафтогаз" получит право поставлять в эти населенные пункты газ для нужд населения.

В "Нафтогазе" также добавили, что 19 из 37 проблемных коммунальных предприятий уже рассчитались с "Нафтогазом" за его услуги, поэтому срыва отопительного сезона в этих населенных пунктах не будет.

Ранее мы сообщали о том, что украинцы по-новому будут платить за коммуналку. Об этом информирует пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

Сообщается, что правительство обязало пересчитать украинцам платежки за отопление. Это связано с тем, что голубое топливо серьезно подешевело во время текущего отопительного сезона.

Как известно, сейчас тариф на газ , который действует для предприятий теплокоммунэнерго составляет 8300 гривен, но фактически предприятия закупают его за 6100 - 6200 гривен.

Однако на деле получилось совершенно по-другому. Украинцы в социальных сетях начали жаловаться, что их платежки существенно выросли, несмотря на обещания Кабмина.

Более того, украинцы в недоумении, почему правительство ввело абонплату за доставку газа, поскольку им теперь приходится дважды платить за голубое топливо.

Для восстановления справедливости украинцы выдвинули президенту Владимиру Зеленскому жесткое требование. В частности, они создали петицию с просьбой отменить абонплату за транспортировку природного газа.

Так, за 9 дней предложение отменить дополнительные платежки на газ для украинцев набрало 30734 подписей при необходимом минимуме в 25 тысяч. При этом сбор подписей будет продолжаться еще 83 дня. Теперь глава государства обязан рассмотреть это обращение.

Напомним, украинцы получат новые платежки за свет: что изменилось и как не ошибиться.

Как сообщала Politeka, украинцев заставят по-новому платить за газ.

Также Politeka писала, что украинцев ждет скачек тарифов на электричество.