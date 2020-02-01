Законопроект про скасування трудових книжок вже зареєстрований у Верховній Раді

Про це в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет, передає Politeka.net.

За його словами, зараз все залежить від Верховної Ради і її рішення щодо даного законопроекту.

Як стверджує Дмитро Дубілет, законопроект, який передбачає скасування паперових трудових книжок, може бути проголосований вже в лютому 2020 року.

«Скасування папірців — моя улюблена тема. Для того, щоб це сталося ми вже провели необхідну організаційну роботу. Зараз законопроект чекає на свого голосування в Верховній раді. Сподіваюся, що в протягом лютого він буде проголосований. А відразу на наступний день після публікації українці будуть мати опцію принаймні хочуть мати цю паперову трудову книжку або немає», — заявив міністр в ефірі політичного ток-шоу.

Раніше Дмитро Дубілет також стверджував, що завдяки електронним трудовим книжкам українці не будуть зобов'язані при наймі на роботу подавати роботодавцю свою трудову книжку. Відповідно, роботодавцям не треба її перевіряти або зберігати.

Крім цього, працівники зможуть легко отримати електронний документ з інформацією про свій стаж в інтернеті. Цей документ вони можуть надати роботодавцю, якщо того необхідно перевірити стаж претендента офіційних реєстрів

Раніше ми розповідали про те, що роботодавцям ввели драконівські штрафи. Штрафні санкції для роботодавців за порушення законодавства про працю нараховуються на основі мінімальної заробітної плати. Оскільки “мінімалка” з початку нового року виросла, збільшаться і штрафи.

Найбільш серйозні санкції торкнутися роботодавців, які намагаються мінімізувати податки за рахунок неофіційного працевлаштування. Так, за доступ працівника без оформлення трудового договору, оформлення на неповний робочий час за фактичним виконанні роботи повний день загрожує штраф у 141 690 грн.

За затримку заробітної плати та інших передбачених законодавством виплат працівникам більше ніж на місяць, штраф може сягнути 14 169 грн. Таку ж суму доведеться заплатити за недопуск на підприємство перевірки щодо дотримання трудового законодавства.

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