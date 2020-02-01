Законопроект об отмене трудовых книжек уже зарегистрирован в Верховной Раде

Об этом в эфире политического ток шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр Кабмина Дмитрий Дубилет, передает Politeka.net.

По его словам, сейчас все зависит от Верховной Рады и ее решения по данному законопроекту.

Как утверждает Дмитрий Дубилет, законопроект, который предусматривает отмену бумажных трудовых книжек, может быть проголосован уже в феврале 2020 года.

«Отмена бумажек — моя любимая тема. Для того, чтобы это произошло мы уже провели все необходимую организационную работу. Сейчас законопроект ждет свого голосования в Верховной раде. Надеюсь, что в течение февраля он будет проголосован. А сразу на следующий день после публикации украинцы будут иметь опцию по крайней мере — хотят ли они иметь эту бумажную трудовую книжку или нет», — заявил министр в эфире политического ток-шоу.

Ранее Дмитрий Дубилет также утверждал, что благодаря электронным трудовым книжкам украинцы не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или сохранять.

Помимо этого, работники смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Данный документ они могут предоставить работодателю, если тому необходимо проверить стаж соискателя из официальных реестров

Ранее мы рассказывали о том, что работодателям ввели драконовские штрафы. Штрафные санкции для работодателей за нарушение законодательства о труде начисляются на основе минимальной заработной платы. Поскольку “минималка” с начала нового года выросла, увеличатся и штрафы.

Наиболее серьезные санкции коснуться работодателей, которые пытаются минимизировать налоги за счет неофициального трудоустройства. Так, за доступ работника без оформления трудового договора, оформление на неполное рабочее время при фактическим выполнении работы полный день грозит штраф в 141 690 грн.

За задержку заработной платы и других предусмотренных законодательством выплат сотрудникам более чем на месяц, штраф может достичь 14 169 грн. Такую же сумму придется заплатить за недопуск на предприятие проверки касательно соблюдения трудового законодательства.

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