Стали известны детали повышения зарплат для украинцев в 2020 году

Об этом пишет Сегодня.

Как известно, в текущем году украинцам светит повышение не только минимальных зарплат.

Как утверждают аналитики, также запланирован рост и обычных доходов украинцев, а на этот процесс должны повлиять сразу несколько факторов.

Три специалиста из четырех прогнозируют рост зарплаты за первый квартал 2020 года на 700-900 грн, или до 11600-11800 грн.

"Увеличение заработков связано с продолжающейся индексацией зарплат в корпоративном и госсекторе (ежегодный пересмотр соцстандартов) и необходимостью удерживать персонал на фоне оттока кадров за границу", - прогнозирует экспет Андрей Забловский.

По словам аналитика Виктора Скаршевского, трудовая миграция, которая продолжается в стране, приводит к дефициту рабочей силы в Украине, и вынужденному увеличению зарплат на рынке труда.

"Так как данное повышение вызвано не повышением производительности труда и созданием высокооплачиваемых рабочих мест, а дефицитом рабочей силы, темпы роста зарплат будут сокращаться. Тем не менее, средняя зарплата в марте 2020 г. может достигнуть 11500-11800 грн", - добавил он в комментарии журналистам.

Андрей Шевчишин, в свою очередь, утверждает, что политика сдерживания трудовых мигрантов путем повышения их окладов уже будет оказывать небольшое влияние. А главный фактор роста доходов простых украинцев в 1 квартале – ежегодное повышение минималки до 4723 грн в январе (+550 грн), которое тянет за собой увеличение всех окладов в государственных секторе.

"Среднемесячная зарплата на конец первого квартала не изменится по сравнению с ноябрьской и составит около 10400 грн. Причина в том, что в январе заработки обычно снижаются из-за большого количества выходных дней, это влияет на среднюю зарплату по кварталу. Потом зарплаты снова пойдут вверх, превысив в марте 11000 грн" – озвучил свой прогноз финансовый эксперт Олег Пендзин.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцы будут получать "вторую" пенсию. В том случае, если Рада утвердит запуск нового уровня системы, то накопительные пенсионные взносы станут обязательными для всех категорий украинцев.

В документе также прописано, что в этом случае работодатели будут платить 2% от размера заработной платы работников, а работающие лица будут платить взносы в размере 1% от заработной платы. При желании работник может самостоятельно увеличить размер своих взносов.

Работодатель, в свою очередь, обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы заработной платы такого работника.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат

Также Politeka писала, что у Зеленского ошарашили новостями о зарплатах и пенсиях