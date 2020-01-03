Стало известно, как после 1 января выросли размеры выплат от государства

Об этом пишет Politeka.net.

Основные цифры, как известно, прописаны в законе о государственном бюджете Украины на 2020 год, который официально вступил в силу 1 января.

Согласно документу, после Нового года в Украине выросли размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

В госбюджете говорится, что с 1 января размер прожиточного минимума поднимается до 2027 гривен, а минимальная зарплата - до 4723 гривен.

Если сравнивать с "минималкой" за 2019 год, то она выросла на 13%.

По прожиточному минимуму ситуация следующая: для детей в возрасте до 6 лет он составляет 1179 гривен, от 6 до 18 лет — 2218 гривен, для трудоспособных украинцев — 2102, а для лиц, утративших трудоспособность — 1638 гривен.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцы теперь по-новому будут платить налоги. Стоит отметить, что Государственная налоговая служба представила новое приложение, которое значительно упростит жизнь не только предпринимателям, а и для большинства украинцев.

Новое приложение с названием "пРРОосто" даст возможность украинцам формировать, подписывать, отправлять и выдавать чеки установленного формата, открывать и закрывать смены, а также просматривать необходимые данные в режиме онлайн.

Новую программу от Государственной налоговой службы может протестировать каждый, но для этого нужно зарегистрироваться на правительственном портале, а возможность эта будет доступна до 9 января.

"Приложение будет доступно для тестирования на всех смартфонах и планшетах с операционными системами Android и iOS. После тестирования и учета пожеланий пользователей приложение будет совершенствоваться для дальнейшего использования", - говорится в сообщении налоговой службы.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

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