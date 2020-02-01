Українці вже отримали нові платіжки за газ

Про це пише видання КП.

Як відомо, побутовим споживачам уже почали відправляти платіжки в новому форматі.

Тепер на руки вони будуть отримувати дві платіжки: за використаний газ і його доставку до будинку. При цьому з 1 січня 2020 року тарифи зросли на 46%, а з 1 липня ще подорожчають на 20%.

Що стосується тарифу за транспортування блакитного палива, то він залежатиме від дальності його транспортування. Так найдешевша доставка буде в столиці, а найдорожча – у Львівській області. У Києві 1 кубометр газу з доставкою буде коштувати 6,19 гривень, а у Львівській області доведеться заплатити 8,24 гривні.

Платіж за доставку газу буде розрахований на підставі споживання блакитного палива за минулий рік. При цьому платіжки за транспортування газу до будинку будуть приходити на місяць раніше, ніж платіжки за його споживання.

На даний момент українцям розсилаються платіжки за січень. Тому, в лютому треба буде сплатити відразу дві квитанції за доставку газу за січень і лютий, інакше побутовим споживачам можуть нарахувати пеню.

Раніше ми розповідали про те, що українці ризикують залишитися без опалення. Про це інформує прес-служба газового монополіста "Нафтогаз".

У відомстві підкреслили, що з 1 лютого 2020 року без опалення можуть залишитися жителі відразу 16 населених пунктів в Україні.

Україні загрожує колапс і зрив опалювального сезону, оскільки із-за великих боргів опалення можуть відключити в Одесі, Кривому Розі, Дніпропетровську, Харкові, Сумах та інших населених пунктах.

Загальна сума заборгованості, як повідомляють у прес-службі монополіста, становить 406 млн гривень.

Також ми повідомляли, що киянам змінили тариф на холодну воду. За підсумками відкритого засідання Київводоканалу прийшли до висновку, що в поточному році вартість водопостачання та водовідведення становитиме 22,99 гривень. Дату підвищення тарифу на холодну воду поки не озвучили.

Як відомо, зараз жителі Києва платять по лічильнику 21,756 грн за один кубометр води (з них 11,544 грн за доставку води і 10,212 - "за каналізацію").

Нагадаємо, українці отримають нові платіжки за світло: що змінилося і як не помилитися.

Як повідомляла Politeka, українців змусять по-новому платити за газ.

Також Politeka писала, що українців чекає скачок тарифів на електрику.