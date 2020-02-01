Украинцы уже получили новые платежки за газ

Об этом пишет издание КП.

Как известно, бытовым потребителям уже начали отправлять платежки в новом формате.

Теперь на руки они будут получать две платежки: за использованный газ и за его доставку до дома. При этом с 1 января 2020 года тарифы выросли на 46%, а с 1 июля еще подорожают на 20%.

Что касается тарифа за транспортировку голубого топлива, то он будет зависеть от дальности его транспортировки. Так самая дешевая доставка будет в столице, а самая дорогая – во Львовской области. В Киеве 1 кубометр газа с доставкой будет стоить 6,19 гривен, а во Львовской области придется заплатить 8,24 гривны.

Платеж за доставку газа будет рассчитан на основании потребления голубого топлива за прошлый год. При этом платежки за транспортировку газа до дома будут приходить на месяц раньше, чем платежки за его потребление.

На данный момент украинцам рассылаются платежки за январь. Поэтому, в феврале надо будет оплатить сразу две квитанции по доставке газа - за январь и февраль, иначе бытовым потребителям могут насчитать пеню.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцы рискуют остаться без отопления. Об этом информирует пресс-служба газового монополиста "Нафтогаз".

В ведомстве подчеркнули, что с 1 февраля 2020 года без отопления могут остаться жители сразу 16 населенных пунктов в Украине.

Украине грозит коллапс и срыв отопительного сезона, поскольку из-за больших долгов отопление могут отключить в Одессе, Кривом Роге, Днепре, Харькове, Сумах и других населенных пунктах.

Общая сумма задолженности, как сообщают в пресс-службе монополиста, составляет 406 млн гривен.

Также мы сообщали, что киевлянам изменили тариф на холодную воду. По итогам открытого заседания Киевводоканала пришли к выводу, что в текущем году стоимость водоснабжение и водоотведения составит 22,99 гривен. Дату повышения тарифа на холодную воду пока не озвучили.

Как известно, сейчас жители Киева платят по счетчику 21,756 грн за один кубометр воды (из них 11,544 грн за доставку воды и 10,212 - "за канализацию").

Напомним, украинцы получат новые платежки за свет: что изменилось и как не ошибиться.

Как сообщала Politeka, украинцев заставят по-новому платить за газ.

Также Politeka писала, что украинцев ждет скачек тарифов на электричество.