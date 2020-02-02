В Україні буде переглянуто розмір соціальної допомоги на догляд та змінено категорії осіб, яки зможуть получити цю допомогу, пише 24 канал
Адвокат Inpraxi Law Роман Кобець пояснив, що законопроект № 2494, який вже принято за основу Верховною Радою передбачає розширення пільгових категорій для отримання допомоги.
Зараз такий вид соцдопомоги призначається одиноким малозабезпеченим пенсіонерам, одиноким людям інвалідністю внаслідок війни II і III групи та усім іншим особам з інвалідністю внаслідок війни I групи.
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До цього списку автори закону хочуть додати одиноких осіб, які досягли 80-річного віку, та які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного догляду сторонні осіб.
Державна соціальна допомога таким громадянам призначатиметься у розмірі 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
В той же час більше не можуть претендувати на допомогу держави ті українці, на долгяд за якими виплачується компенсація.
Загальний максимальний розмір держдопомоги не може перевищувати прожиткового мінімуму для сім'ї.
"Всі основні моменти щодо порядку обчислення сукупного доходу, призначення та надання допомоги будуть визначатися не законом, а постановами Кабінету Міністрів. А тому для внесення змін, в тому числі в частині погіршення, не потрібно буде приймати закон, а достатньо внести зміни до постанови Кабміну", – підсумував юрист.
Нагадаємо, в мережу потрапив новий запис з бесідою Олексія Гончарука з представниками уряду, на якому вони обговорюють, як змусити українські міста купувати дорогий газ.
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Нагадаємо, Зеленський безжально виніс вердикт Гончаруку, повне відео потрапило в мережу.
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Також Politeka писала, що з'ясувався зв'язок Гончарука з Новосад, якій мало 36 тис.: пікантні фото злили в мережу.