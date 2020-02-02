В Україні буде переглянуто розмір соціальної допомоги на догляд та змінено категорії осіб, яки зможуть получити цю допомогу, пише 24 канал

Адвокат Inpraxi Law Роман Кобець пояснив, що законопроект № 2494, який вже принято за основу Верховною Радою передбачає розширення пільгових категорій для отримання допомоги.

В той же час більше не можуть претендувати на допомогу держави ті українці, на долгяд за якими виплачується компенсація.

Загальний максимальний розмір держдопомоги не може перевищувати прожиткового мінімуму для сім'ї.

"Всі основні моменти щодо порядку обчислення сукупного доходу, призначення та надання допомоги будуть визначатися не законом, а постановами Кабінету Міністрів. А тому для внесення змін, в тому числі в частині погіршення, не потрібно буде приймати закон, а достатньо внести зміни до постанови Кабміну", – підсумував юрист.

Нагадаємо, в мережу потрапив новий запис з бесідою Олексія Гончарука з представниками уряду, на якому вони обговорюють, як змусити українські міста купувати дорогий газ.

Чиновники говорили про те, що навіть великі українські міста не погодяться на закупівлю дорогого газу після скасування ПСО.

Нагадаємо, Зеленський безжально виніс вердикт Гончаруку, повне відео потрапило в мережу.

Як повідомляла Politeka, Гончарук піде у відставку, названі терміни: "Спершу Кабмін повинен...".

Також Politeka писала, що з'ясувався зв'язок Гончарука з Новосад, якій мало 36 тис.: пікантні фото злили в мережу.